元子役彼氏の可愛すぎるJK彼女が絶品料理を調理。プロも驚きの手際の良さを披露した。

【映像】元子役の彼氏と彼女が作った料理

ABEMAにて5月6日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#54では、「ビストロSHUN〜当店にレシピはございません〜」と題した新企画が展開。しゅん（倉澤俊）が料理に目覚めたことで発動した企画だ。

しゅんは彼女であるゆま（谷村優真）、そしてはると（今井暖大）＆ねね（時田音々）カップルに日頃の感謝の気持ちを込めて「フルコースを振る舞いたい」という。「ahill西麻布店」にご協力いただき、一流シェフにサポートしてもらった。

全部の料理をしゅんが担当するはずだったが、ねねははるとが「マグロが食べたい」と言っていたことを受け「マグロの竜田揚げ」を内緒で調理。以前、寿司職人に挑戦したねねはそれ以降、料理に目覚めたようで手際がバッチリだ。一流シェフもねねの調理姿を「手際良いね〜。安心して見ていられる」とベタ褒めだった。

マグロ竜田揚げを甘夏、チーズで味付けしたねね。斬新な味付けだが、それを試食したはると＆ゆまは「超美味しい！」「これまじ好き！」と大絶賛。スタジオでしゅんは「これだけみんな完食していたんですよ」と嘆いていた。

全6品を完食した一行。最後にねねがマグロの竜田揚げを作ったことがアナウンスされると、ゆまは「1番美味しかったのマグロの竜田揚げだった」と大爆笑。しゅんは「ちょっと悔しい」と意気消沈していた。