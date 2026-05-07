臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き

(C)亀山陽平／タイタン工業

劇場公開されているアニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」に、追加新作シーンを加えた「臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」が、6月12日より上映されることが決定した。さらに、同日よりMX4D・4DX版の上映も行なわれる。

2月の公開から、10～30代男女を中心に老若男女幅広い観客が劇場に詰めかけ、ロングラン中の作品。累計動員41万人、興収5.5億円突破のスマッシュヒットとなっている(興行通信社調べ)。

この劇場版では、ショートアニメで展開された物語に加えて“一方その頃…”の警察チームの様子が新作シーンとして描かれた。

新たな「臨時増発」では、「またもや“そして…”が…!? 一体どんな瞬間がお目見えするのか、合わせてご期待いただきたい」と予告されている。

「臨時増発」と4D版の新ビジュアルも完成。「“三度目の暴走！四次元の体験!!」と、コピーも一新された。なお追加新作シーン付き・通常2D版も公開される。

あらすじ

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。

同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称”ミルキー☆サブウェイ”の清掃をすること。

簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める”ミルキー☆サブウェイ”！ 車内で慌てふためくメンバーたち。リョーコも同僚のアサミとともに解決に向けてあれこれするが、やがて一行は大事件に巻き込まれていくことに……！