　7日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万5675枚だった。うちコールの出来高が1万5331枚と、プットの1万344枚を上回った。コールの出来高トップは6万4000円の2742枚（195円高198円）。プットの出来高トップは6万1000円の1224枚（1464円安71円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 9　　　 0　　　 1　　70000　
　　 7　　　 0　　　 1　　69000　
　 207　　　 0　　　 1　　68000　
　　 1　　　　　　　 1　　67500　
　 311　　　 0　　　 1　　67000　
　 482　　　 0　　　 1　　66500　
　1102　　　+1　　　 2　　66000　
　 655　　　+1　　　 2　　65500　
　2173　　 +18　　　20　　65000　
　 234　　 +42　　　44　　64750　
　 838　　 +77　　　79　　64500　
　 248　　+121　　 124　　64250　
　2742　　+195　　 198　　64000　　1140 　　　　　　　 1　
　 154　　+246　　 251　　63750　
　 597　　+352　　 360　　63500　　 815 　　　　　　　 2　
　　95　　+375　　 385　　63375　　 825 　　　　　　　 1　
　 192　　+439　　 450　　63250　　 650 　　　　　　　17　
　　31　　+493　　 505　　63125　　 605 　　　　　　　52　
　2122　　+554　　 565　　63000　　 525 　　　　　　 384　
　　20　　+643　　 660　　62875　　 465 　　　　　　　36　
　 488　　+708　　 725　　62750　　 455 　　　　　　　71　
　　12　　+496　　 520　　62625　　 345 　　　　　　　22　
　 748　　+813　　 840　　62500　　 325 　　　　　　 268　
　　 4　　+768　　 800　　62375　　 300 　　　　　　　16　
　 272　 +1045　　1080　　62250　　 270 　　　　　　　68　
　　25　 +1076　　1120　　62125　　 240 　　　　　　　40　
　 685　 +1368　　1420　　62000　　 195 　　　　　　 601　
　　 3　 +1323　　1380　　61875　　 179 　　　　　　　31　
　　33　 +1434　　1500　　61750　　 165 　　　　　　 201　
　　 2　 +1603　　1680　　61625　　 136 　　　　　　　35　
　 230　 +1550　　1640　　61500　　 125 　　　　　　 222　
　　　　　　　　　　　　　61375　　 111 　　　　　　　53　
　　17　 +1909　　2030　　61250　　　93 　　　　　　　64　
　　 7　　+916　　1050　　61125　　　85 　　　　　　　29　
　 252　 +1932　　2090　　61000　　　71 　 -1464　　1224　
　　　　　　　　　　　　　60875　　　73 　 -1462　　　42　
　　26　 +2254　　2450　　60750　　　59 　 -1391　　 360　
　　　　　　　　　　　　　60625　　　52 　　　　　　　16　
　　91　 +2287　　2555　　60500　　　50 　 -1250　　 212　
　　 4　 +1845　　2185　　60375　　　39 　　　　　　　26　
　　10　 +2570　　2900　　60250　　　40 　　　　　　　82　
　　　　　　　　　　　　　60125　　　31 　　-859　　　35　
　 130　 +2700　　3105　　60000　　　27 　 -1018　　 669　
　　　　　　　　　　　　　59875　　　23 　　　　　　　21　
　　 9　 +2745　　3270　　59750　　　24 　　-756　　　13　
　　 5　 +2840　　3495　　59625　　　22 　　-603　　　11　
　　15　 +3075　　3720　　59500　　　21 　　-689　　 242　
　　　　　　　　　　　　　59375　　　13 　　-657　　　 6　
　　 3　 +2725　　3590　　59250　　　15 　　-475　　　25　
　　　　　　　　　　　　　59125　　　12 　　-428　　　15　
　　15　 +3115　　4150　　59000　　　11 　　-534　　 729　
　　　　　　　　　　　　　58875　　　10 　　-375　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　58750　　　10 　　-320　　　31　
　　　　　　　　　　　　　58625　　　 9 　　-311　　　 9　
　　 1　 +2000　　3460　　58500　　　 9 　　-361　　 100　
　　　　　　　　　　　　　58375　　　 8 　　-236　　　11　
　　 6　　　　　　4800　　58250　　　 9 　　-311　　　25　
　　　　　　　　　　　　　58125　　　 5 　　-287　　　21　
　　 6　 +3100　　4950　　58000　　　 6 　　-269　　 483　
　　　　　　　　　　　　　57875　　　 5 　　-179　　　24　
　　 1　　　　　　5300　　57750　　　 5 　　-157　　　63　
　　　　　　　　　　　　　57500　　　 2 　　-190　　 274　
　　　　　　　　　　　　　57375　　　 3 　　-128　　　26　
　　 6　　　　　　5910　　57250　　　 2 　　-165　　　31　
　　　　　　　　　　　　　57125　　　 2 　　-112　　　 8　
　　 3　 +3235　　5975　　57000　　　 2 　　-140　　 154　
　　　　　　　　　　　　　56750　　　 2 　　 -78　　 171　
　　　　　　　　　　　　　56500　　　 1 　　-100　　 492　
　　 2　　　　　　6505　　56250　　　 1 　　 -74　　　18　
　　　　　　　　　　　　　56125　　　 1 　　 -50　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　 1 　　 -76　　 554　
　　　　　　　　　　　　　55875　　　 2 　　 -38　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55750　　　 1 　　 -38　　　12　
　　　　　　　　　　　　　55625　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　 1 　　 -54　　 215　
　　　　　　　　　　　　　55375　　　 1 　　 -30　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　55250　　　 1 　　 -37　　　68　
　　　　　　　　　　　　　55125　　　 2 　　 -28　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　 1 　　 -48　　 494　
　　　　　　　　　　　　　54875　　　 1 　　 -28　　　20　
　　　　　　　　　　　　　54750　　　 1 　　 -28　　　32　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　 1 　　 -34　　 185　
　　　　　　　　　　　　　54250　　　 1 　　 -15　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　 1 　　 -28　　 485　
　　　　　　　　　　　　　53875　　　 1 　　 -18　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53625　　　 1 　　 -16　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　 1 　　 -20　　　26　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　 1 　　 -17　　　40　
　　　　　　　　　　　　　52875　　　 1 　　　-9　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52750　　　 1 　　　-9　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　 1 　　 -14　　　21　
　　　　　　　　　　　　　52250　　　 1 　　　-6　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　52125　　　 1 　　　-6　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　 1 　　 -11　　　29　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　 1 　　　-6　　　16　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　 1 　　　-6　　　38　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　 1 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　 1 　　　-3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　 1 　　　-3　　　57　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　 1 　　　-2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　 1 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49125　　　 1 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　 1 　　　-1　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　 1 　　　-1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　 1 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　 1 　　　-1　　　17　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　 1 　　　 0　　　11　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　 1 　　　 0　　　16　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　 1 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 1 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　 1 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 1 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　 1 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 1 　　　　　　　13　

株探ニュース