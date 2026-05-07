人気YouTuberのヒカルと、交際中のインフルエンサー・加藤神楽による“ラスベガス旅行投稿”が、SNS上で大きな波紋を呼んでいる。

「5月4日にヒカルさんは自身のInstagramを更新。アメリカ・ラスベガス滞在中の様子を公開。『神楽に「インスタ投稿したほうがいい」と勧められ、文章も画像もすべて彼女の言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます』とコメントを添え、機内でくつろぐ姿や高級ホテルでの滞在シーンなどを披露しました」（スポーツ紙記者）

しかし、この投稿には違和感を覚える声が相次いだ。

「加藤さんには1歳の子どもがおり、もっとも手のかかる時期に“子どもを日本に残して海外旅行に出ているのではないか”という点が波紋を広げたのです。育児のあり方は一概に否定できるものではありませんが、世間的には“親としての優先順位”は問題視されやすいテーマであり、今回のように反発が強まるのも無理はないでしょう」（前出・同）

Instagramには批判的なコメントが多く寄せられた。

《子供置いてこんな投稿できる神楽やばいね！》

《ヒカルさんが家庭的で控えめでお母さんみたいな人って言ってたから安心してたのに》

《子供は？1歳やろ？自分達が楽しむことしか考えてないやん》

さらに騒動を加速させてしまったのが、ヒカル本人による反論だったと語るのは芸能ジャーナリストだ。

「一部ユーザーからの批判に対し、ヒカルさんはXで『あなたには全く関係がないし あなたは自分の人生の心配をした方がいいかと』と投稿。この一言がまたたく間に拡散され、X上では《子持ちのシングルマザーを受け止める覚悟なんてさらさら無いとわかる投稿》などの声が上がり、火に油を注ぐ形となりました。ヒカルさんは以前から炎上にも強気で向き合うタイプですが、今回は“子ども”というセンシティブなテーマが絡んでいたことに加え、荒っぽい返しが、“開き直り”のように受け取られてしまった印象です」

ヒカルは昨年12月には前妻である進撃のノアと“メリークリスマス離婚”が注目を集めたばかりだ。破局からわずか数カ月で新たな関係をスタートさせたことも衝撃をもって受け止められたが、直後に別の形で炎上を招いてしまった。

「ヒカルさんはノアさんとの結婚生活が短かったため、『熱しやすく冷めやすい』といった批判がなされてきましたが、4月29日のYouTubeでは加藤さんと子どもを交えた3人での動画を公開し、家族団らんのような空気感まで見せていました。それだけに今回、子どもを日本に残してラスベガスへ渡航したことで、前回の動画とのギャップが際立ち、反発を招いてしまったのかもしれません」（前出・同）

やはり幼い子供がいる以上、大人はより慎重な行動が求められるということだ。