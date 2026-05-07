お笑い芸人のカンニング竹山が7日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。磐越道上り線で起きたマイクロバス事故で「きちんとしなきゃいけないところが、ちょっとズレていたのかもしれないですね」と語った。

新潟市にある北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が、遠征のために乗っていたマイクロバスが6日、福島県郡山市の磐越道上り線で路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突し、後続車を巻き込み、同部の部員1人が死亡、計26人が重軽傷を負った。

学校側はバス会社の蒲原鉄道に、貸し切りバスではなくレンタカーを頼み、運転手の手配を依頼。依頼を受けた蒲原交通では、バス会社の営業担当者の知人の知人だった運転手を手配したという。レンタカー会社からマイクロバスを借りる際、免許を提示したのは営業担当者だった。通常は、免許を提示しなかった人物がレンタカーを運転することはできないが、6日の会見で報道陣から指摘された営業担当者は「申し訳ありません。初めて知りました」と語った。

これには竹山が首をかしげた。「引っかかるのは、（マイクロ）バスの手配をなさった会社の方が、初めて知りましたって。意外と知らないかなという疑問がある。僕らでもレンタカーを借りるときは、運転する可能性がある人間全員、免許証を出す」と指摘していた。