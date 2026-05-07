「嘘みたいな光景でした」町田の選手として約１年７か月ぶりにピッチに立った25歳MF。場内から降り注いだ割れんばかりの拍手に「ちょっと感じるものがありました」

「嘘みたいな光景でした」町田の選手として約１年７か月ぶりにピッチに立った25歳MF。場内から降り注いだ割れんばかりの拍手に「ちょっと感じるものがありました」