「嘘みたいな光景でした」町田の選手として約１年７か月ぶりにピッチに立った25歳MF。場内から降り注いだ割れんばかりの拍手に「ちょっと感じるものがありました」
FC町田ゼルビアは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第15節で横浜F・マリノスとホームで対戦。54分にエリキが先制点を奪うと、66分に藤尾翔太が追加点を挙げて、２−０で勝利した。
この一戦で、昨季途中に栃木シティにレンタル移籍し、今シーズンから町田に復帰したバスケス・バイロンが90＋２分から途中出場。今季リーグ戦初出場を果たした。
町田の選手としてピッチに立つのは、2024年10月19日の柏レイソル戦以来、約１年７か月ぶりだ。決勝点を奪ったエリキとの交代で出場した際、スタジアムは割れんばかりの歓声と拍手に包まれ、本人は「びっくりしました。本当に嬉しかったです。試合に入った時、嘘みたいな光景でした。ちょっと感じるものがありました」と振り返った。
この景色を見るために、もがき続けてきた。４月には、サウジアラビアで行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリ―トのメンバーには選出されず、残ったメンバーとともに日本でトレーニングを続けていた。出場機会がなかなか得られないなかでも、不屈の精神でここまで続けられた理由をこう明かした。
「２週間以上、４人で練習していました。毎日３、４人でしたけど、モチベーションを保っていました。コーチは『ここから誰かが絶対試合に出るんだ。絶対に出るぞ』と強い気持ちを毎日伝えてくれて。そのおかげもありましたし、メロくん（今井智基）やミンテさん（キム・ミンテ）もずっと『やり続けろ、大丈夫』と言ってくれた」
また、主将の昌子源や仙頭啓矢からも激励の言葉があったようだ。
「厳しい状況かもしれないけど、外国人枠とか関係なく、お前の実力で（出場機会を）もぎ取れってずっと言われていました」
25歳のMFは、久々にピッチに立った今、「今日からがスタートだと思っています」と気を引き締める。
「これで終わらないように、ここからもっとやっていきたいです。何かしっかり結果を残して。それが僕の生き残る唯一の手段だと思うので」
これまで味わった悔しさや経験を胸に、ここからスタメン争いに割って入りたいところだ。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】町田が横浜FMに２−０快勝。決勝点のエリキは連戦の疲労見せず「次の千葉戦も90分出られるように」
この一戦で、昨季途中に栃木シティにレンタル移籍し、今シーズンから町田に復帰したバスケス・バイロンが90＋２分から途中出場。今季リーグ戦初出場を果たした。
町田の選手としてピッチに立つのは、2024年10月19日の柏レイソル戦以来、約１年７か月ぶりだ。決勝点を奪ったエリキとの交代で出場した際、スタジアムは割れんばかりの歓声と拍手に包まれ、本人は「びっくりしました。本当に嬉しかったです。試合に入った時、嘘みたいな光景でした。ちょっと感じるものがありました」と振り返った。
「２週間以上、４人で練習していました。毎日３、４人でしたけど、モチベーションを保っていました。コーチは『ここから誰かが絶対試合に出るんだ。絶対に出るぞ』と強い気持ちを毎日伝えてくれて。そのおかげもありましたし、メロくん（今井智基）やミンテさん（キム・ミンテ）もずっと『やり続けろ、大丈夫』と言ってくれた」
また、主将の昌子源や仙頭啓矢からも激励の言葉があったようだ。
「厳しい状況かもしれないけど、外国人枠とか関係なく、お前の実力で（出場機会を）もぎ取れってずっと言われていました」
25歳のMFは、久々にピッチに立った今、「今日からがスタートだと思っています」と気を引き締める。
「これで終わらないように、ここからもっとやっていきたいです。何かしっかり結果を残して。それが僕の生き残る唯一の手段だと思うので」
これまで味わった悔しさや経験を胸に、ここからスタメン争いに割って入りたいところだ。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
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