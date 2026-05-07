劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）が、10日の初日から6日までの公開27日間で、興行収入（興収）108億8000万円、観客動員数740万人を突破した。配給の東宝が7日、発表した。「黒鉄の魚影(サブマリン」（23年）、「100万ドルの五稜星(みちしるべ)」（24年）、「隻眼の残像(フラッシュバック)」（25年）に続き、4作品連続で興収100億円突破という邦画史上初の記録を樹立した。

「−ハイウェイの堕天使」は、事前試写を一切行わず、10日午前0時にシリーズ史上最大規模の全国526館（うち通常上映382館、IMAX62館、MX4D11館、4DX61館、DolbyCinema10館）で公開。10日だけで11億3552万9300円、11日に12億4914万9600円、12日には11億1745万8900円を記録していた。

興行収入100億円突破を祝して、原作者の青山剛昌氏（62）が描き下ろしたイラストには、コナンに加え、今回のメインキャラクターである萩原千速、キーパーソンの萩原研二＆松田陣平の姿が描かれている。「100億いっちまったねぇ…」「まだまだぶっとばすぜ！！」とのセリフも書き込まれた。特大ヒットへの感謝を込めて明日8日から劇場で鑑賞した全ての観客に、第1弾「劇場限定デジタルイラスト」に加えて、お祝いイラストを使用した第2弾「青山先生描き下ろし100億円突破イラスト」を鑑賞日と名前入りで配布することが決定した。

またMISIA（47）による主題歌「ラストダンスあなたと」に乗せて新カット＆見どころ使用した主題歌PVも解禁となった。