「ほぼ打てない」阪神に現れた“怪腕”高橋遥人は何が凄いのか　驚異の3連続完封　球界OBの解説「球の質が違う」「投げにいく瞬間に打ちにいくぐらいじゃないと…」

高橋遥人が球界を席巻する無双投球を続けている（C）産経新聞社

阪神左腕、高橋遥人が開幕から圧巻の投球を続けている。

5月6日に行われた中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に先発した高橋は中日打線を相手に108球を投げ散発2安打、無四球10奪三振、3試合連続となる完封勝利をあげた。

【プロ野球解説】郄橋遥人が3試合連続完封『あれは打てない…』巨人戸郷が登板も正直…&吉川の状態が心配 ︎DeNA林はHR15本打てる ︎ソフトバンク先発陣が崩壊…楽天平良が絶好調 ︎

3試合連続完封勝利は球団では1966年のジーン・バッキー以来となる60年ぶりの快記録、圧巻のパフォーマンスを続ける左腕には球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は5日6日に自身のYouTubeチャンネルに「【プロ野球解説】高橋遥人が3試合連続完封『あれは打てない…』巨人戸郷が登板も正直…＆吉川の状態が心配!!DeNA林はHR15本打てる!!ソフトバンク先発陣が崩壊…楽天平良が絶好調!!」と題した動画を更新。各球団の戦いぶりを振り返っている。



その中では6日に行われた中日・阪神戦から高橋の快投をクローズアップ。

5回以降は完全と打者1人も出さずに抑えた高橋のピッチングに関しては「（打者は）ほぼ打てない」「追い込むのがめちゃくちゃ速い」「3球で必ず追い込んでいる感じがする」と打者に勝負するスキを与えていないと解説。

さらに「打てないところで追い込む バッターどうしようもない」と制球力抜群とあって、打てる球もほとんどないとした。試合では最速150キロの直球に鋭く落ちるツーシームを効果的に使った。