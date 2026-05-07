「自分は能力がない」という思い込みから脱却する方法とは？【脳の話】

ひらめきを邪魔するものって、何？

「頭がよくない」という思い込み

「私は頭が悪いし、ひらめきなんて無理」と思い込んでしまうのには、いくつか理由があります。

理由の１つが、学校教育の影響です。テストの成績で能力を評価するシステムでは、ひらめきなどは評価されないからです。学校の勉強ができる子どもと、ひらめきを生む力に長けている子どもは必ずしも一致しないのに。

テストの点数や偏差値だけで「私は人より頭がよくない」と思い込んでいては、ひらめきも生まれてきません。脳というのは、抑圧してしまうと、潜在的な能力を発揮できない器官なのです。

「私は人より頭がよくない」という思い込みは、ひらめきにとって邪魔なものです。こうした思い込みから自分を解放することが脳にとって重要で、ひらめきへの第１歩となります。

また、ひらめきを生むためには苦しく、大変な努力がいるのではないかと考えてしまうことも、邪魔になります。たしかに、あることを考え続けるプロセスは苦しいかもしれません。でも、何かを思いついたときほど脳が喜ぶことはないのです。

人間が快楽を感じるとき、脳のなかでは、大脳辺縁系にある感情のシステムが活性化し、報酬系の神経伝達物質であるドーパミンが分泌されます。

最近の研究では、ひらめきの瞬間、この報酬系が活性化することが証明されています。

ひらめくということは、脳内の「快楽の泉」を刺激することです。

ですから、「ひらめきなんて自分に関係ない」などといっていると、せっかく自分の脳のなかにある「快楽の泉」を閉ざしていることになります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎