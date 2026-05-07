見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の6日に放送された第28回の平均世帯視聴率が12・9％（関東地区）だったことが7日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第1回の14・9％。平均個人視聴率は7・1％だった。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。

あらすじは、実家を訪れた多江（生田絵梨花）に見合い話がくる。

一方、コレラの感染者を看護する模擬授業が行われる。りん（見上愛）は過去を思い出すが、その様子を見たバーンズ（エマ・ハワード）は、りんに厳しい一言を言い放つ。授業の後、直美（上坂樹里）と話す中で、りんは看護について改めて考え、翌日の授業に臨む。