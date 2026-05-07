「ルール自体は理解できるが…」ファイナル進出を逃したバイエルン、パリSG戦のジャッジにコンパニ監督が憤慨！「ナンセンスでくだらない」【CL】
現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第２レグで、伊藤洋輝が所属するドイツ王者バイエルンが前回王者のパリ・サンジェルマンとホームで対戦した。
敵地での第１レグを４−５で落としたなか、第２レグでは開始３分にウスマンヌ・デンベレにゴールを許して先制点を献上する。
その後は押し気味にゲームを進めるもゴールが遠い。90＋４分にハリー・ケインがネットを揺らして１−１の同点に追いつくも、２戦合計スコア５−６で敗戦。ファイナル進出を逃した。
ドイツメディア『Sport Bild』によれば、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は「どちらの試合も接戦だった。素晴らしい相手と戦った。前に進むしかない。大きなモチベーションになる」とパリSGとの戦いを振り返った。
今回の第２レグでは、相手のボックス内でのハンドが“ノーPK判定”になるなど物議を醸した判定がいくつかあった。これについて指揮官は「ルール自体は理解できるが、少々ナンセンスでくだらない」と不満を述べている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】バイエルンへの“ノーPK判定”のシーン
敵地での第１レグを４−５で落としたなか、第２レグでは開始３分にウスマンヌ・デンベレにゴールを許して先制点を献上する。
その後は押し気味にゲームを進めるもゴールが遠い。90＋４分にハリー・ケインがネットを揺らして１−１の同点に追いつくも、２戦合計スコア５−６で敗戦。ファイナル進出を逃した。
ドイツメディア『Sport Bild』によれば、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は「どちらの試合も接戦だった。素晴らしい相手と戦った。前に進むしかない。大きなモチベーションになる」とパリSGとの戦いを振り返った。
今回の第２レグでは、相手のボックス内でのハンドが“ノーPK判定”になるなど物議を醸した判定がいくつかあった。これについて指揮官は「ルール自体は理解できるが、少々ナンセンスでくだらない」と不満を述べている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】バイエルンへの“ノーPK判定”のシーン