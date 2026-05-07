お父さん犬の口の中に入るという、ちょっと変わった甘え方をしていた子犬。３年後、大きくなったら親子のふれあい方も変化するかと思いきや…？まさかの光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破しています。

【動画：どうしても『お父さん犬の口の中』に入りたい子犬→3年後、大きくなっても…まさかの『現在の光景』】

子犬の頃の様子

TikTokアカウント「tcc_95k」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの親子がふれあう光景です。まだ小さかった頃の息子犬は、なぜかお父さん犬のお口の中に入るのが大好きだったそう。お父さん犬にお顔を近づけて「パクっとして」とアピールし、お顔をパクっと噛んでもらえたら満足そうな表情に。

そしてお口からお顔を出した後は、お父さん犬のまわりを嬉しそうにぴょんぴょん飛び跳ねながら一周していたとか。無邪気で可愛い姿に、思わず頬が緩みます。

お父さん犬に甘えながら成長

息子犬はとにかく甘えん坊で、お父さん犬に会う度にお口の中に入れてもらおうとしたり、ベッタリくっついたりしていたそうです。どうやらお父さん犬も満更でもないようで、いつも甘やかしてくれたとか。

そんなお父さん犬の愛と優しさに包まれながら、息子犬はすくすく成長していきました。そして3年が経った現在、親子はどんな風に過ごしているのかというと…？

3年が経過した現在の様子

なんと息子犬は3歳になった今でも、毎日欠かさずお父さんのお口にお顔を入れてもらっているのだとか！飼い主さんは見ていて「痛くないのかな？」と心配になることもあるそうですが、息子犬はお顔を甘噛みされながら幸せそうにうっとりしているそう。

大きくなっても相変わらずお父さんが大好きで、お口の中に入るという独特の甘え方をする息子犬。そしてそんな我が子を受け入れ、子犬の頃と同じように愛情を注ぎ続けるお父さん犬。仲良し親子の尊い姿に、心がほっこりします。この先もずっと2匹の素敵な関係は変わらないでほしいですね。

この投稿には「可愛すぎる」「パパ大好き」「幸せそうなムスコ」「手加減していて優しい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「tcc_95k」には、ハスキー犬の三兄弟の可愛い姿や微笑ましい日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tcc_95k」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。