「自分は相手の話をしっかり聞いている」と自覚している人は多いだろう。しかし、私たちが学校で学んできた「聞く姿勢」と、ビジネスで求められる「聞く力」はまったく別物だという。相手の言葉の裏にある本音を引き出すために必要な「聞くスキル」について解説する。※本稿は、コピーライターの荒木俊哉『聞き出せる人が、うまくいく。』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。

コピーライターの仕事は

生成AIに代替される？

「コピーライターは、AIをどう考えていますか？」

私が言語化をテーマにした企業向けの講演を行なうと、最近は必ずこの手の質問を投げかけられます。ご存知の通り、生成AIは文章をつくったり、まとめたりするのが得意です。圧倒的に速いだけでなく、AIの進化とともに、文章のクオリティも驚くほど高いものになってきています。

このままAIがさらに進化すると、コピーライターという仕事はなくなってしまうのか――。その問いに対して、「生成AIは競争相手ではなく、パートナーだ」と答えるコピーライターが今は多いように感じます。

たしかに、文章を書く、という点では、生成AIをパートナーとして捉えて活用していくことが有効なのは間違いありません。

現時点においては、生成AIがクライアントの課題をズバッと解決するコピーを出してくれる実感はまだありませんが、とにかくまずはいろんなコピーを書き出すことは生成AIの得意分野だからです（何百本、何千本でもコピーを書いてくれる若手コピーライターが24時間そばにいてくれる、みたいな感覚でしょうか）。

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