６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６１２ドル高 イラン紛争終結期待で ６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６１２ドル高 イラン紛争終結期待で

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６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６１２．３４ドル高の４万９９１０．５９ドルと大幅続伸した。イラン紛争の終結期待が高まり、投資家のリスク選好姿勢が強まった。ＡＩ半導体関連株の物色意欲も高まり、決算発表を行ったアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が大幅高となった。ナスダック総合株価指数は連日で過去最高値を更新した。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が買われ、ウォルト・ディズニー＜DIS＞が急伸。ＣＶＳヘルス＜CVS＞やウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞、コーニング＜GLW＞が株価水準を大きく切り上げ、ニューヨーク・タイムズ＜NYT＞やジョビー・アビエーション＜JOBY＞が値を飛ばし、ライブ・ネイション・エンターテインメント＜LYV＞とコンパス＜COMP＞が大幅高となった。半面、シェブロン＜CVX＞やセールスフォース＜CRM＞が軟調推移。アリスタ・ネットワークス＜ANET＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は５１２．８１ポイント高の２万５８３８．９４と大幅続伸した。エヌビディア＜NVDA＞やインテル＜INTC＞が頑強。アーム・ホールディングス＜ARM＞が高く、スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞が急騰した。半面、シスコ・システムズ＜CSCO＞やコストコ・ホールセール＜COST＞が冴えない展開。ルメンタム・ホールディングス＜LITE＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS