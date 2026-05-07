ラウンド中の“吸えない”ジレンマが解消？オーラルたばこパウチってなに？



ゴルフのラウンド中、喫煙者にとって意外と悩ましいのが、一服する場所やタイミングです。コース内では喫煙できる場所が限られていることも多く、同伴者へのにおいや後続組への配慮も欠かせません。プレーの進行を止めないようにしているうちに、喫煙所に立ち寄るタイミングを逃してしまうこともあります。

そんなラウンド中の“吸えない”ジレンマに対する新たな選択肢として注目されているのが、煙の出ないオーラルたばこパウチです。

煙やにおいが出ない、成人喫煙者向けの新たな選択肢

フィリップモリスジャパンの新製品「ZYN（ジン）by IQOS」は、口に含むだけで使用できるオーラルたばこ製品です。2014年にアメリカで発売され、現在は世界50以上の市場で販売されているブランドで、加熱式たばこが広く浸透する日本でも、煙の出ない製品へのニーズを受けて昨年7月からエリア限定で発売を開始。

使い方はシンプルで、コンパクトなパウチを口の中に入れるだけ。使用時間の目安は約30分です。ハンズフリーで火を使わないため、ライターや専用デバイスを持ち歩く必要がなく、ポケットやカートバッグにも入れやすい仕様。荷物が多くなりがちなラウンド中にも取り入れやすいアイテムといえそうです。

ラインナップは4つのフレーバーと、Low／Mediumの2つの強さを用意。高品質なたばこ葉とアロマを使用し、好みに合わせたフレーバー体験を楽しめるよう設計されています。

煙や灰、たばこ特有のにおいが発生しにくいので、同伴者へのにおいを気にしなくていい点も、ゴルファーにとってはうれしいポイント。コンペや混雑した日のラウンドでは、喫煙所に立ち寄るだけでもプレー進行が気になることがあります。ZYNは、そうしたラウンド中の小さなストレスを軽減する選択肢のひとつになりそうです。

2026年5月11日より、東京都内のローソンやIQOSストア、IQOSオンラインストアなどで販売が拡大される予定。

製品概要

製品名：ZYN by IQOS

使用方法：パウチを口の中に入れ、約30分間使用

フレーバー：Cool Mint（クールミント）、Spearmint（スペアミント）、Apple Mint（アップルミント）、Peach（ピーチ）

強さ：Low／Medium

内容量：12パウチ入り

価格：500円（税込）

※ZYNはニコチンを含むたばこ製品であり、対象は20歳以上の喫煙者に限られます。

※ZYNを使用する場所は、各自治体、施設所有者、各組織のルールに従ってください。

いかがでしたか？ ラウンド中に使用する際は、各ゴルフ場施設の規定を確認し、周囲への配慮を忘れずに取り入れましょう。

●問い合わせ／フィリップモリスジャパン ZYN by IQOS公式サイト

https://zyn.jp.iqos.com/