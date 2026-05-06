「もう一生働くつもりはない」…大手IT勤務の38歳息子、資産5,000万円達成で意気揚々と“FIRE宣言”。お祝いムードを凍りつかせた、夕食会での「とんでもない一言」

「父さん、僕もう会社辞めたから。一生働かないよ」。大手IT企業に勤める息子が告げた、突然のFIRE宣言。資産5,000万円を築き、意気揚々と未来を語る息子を祝福しようとした父でしたが、続く「とんでもない一言」に凍りつきます。親心を傷つけた、その内容とは？

都内在住の天野喜朗さん（仮名・65歳）は、この日を楽しみにしていました。一人息子・直樹さん（38歳）が、久しぶりに実家に帰省するというのです。

直樹さんは、大手IT企業に勤める自慢の息子。その直樹さんが「大事な報告がある」と切り出したのは、夕食の席でした。

「父さん、母さん。僕、先月で会社辞めたんだ。もう一生、働かないで生きられる目処がたったから」

驚く両親を前に、直樹さんは意気揚々と語りました。徹底した節約と投資で、40代を前にして5,000万円の資産を築いたこと。これからは「FIRE（早期リタイア）」をして自由な時間を生きること。

「仕事だけで終わるなんて嫌だった。自分の人生を取り戻したいんだ。今のところ結婚する気もないし、やっていけるよ。準備ができたら海外を見て回るつもり」

もちろん喜朗さんは戸惑いました。しかし、若くして資産を築いた息子の努力は認めなければなりません。会社員で一生を終えるだけが人生ではないことは理解していると、息子の背中を押そうとしました。

「そうか。お前の人生だ、しっかり準備したのなら……」と、お祝いのお酒を開けようとしたその時です。喜朗さんの脳裏にある不安がよぎりました。

「でも直樹、5,000万円で本当に一生分足りるのか？ 物価も上がっているし、もし病気にでもなったら。ちょっと頼りないんじゃないか」

すると、直樹さんは事もなげに、まさかの一言を放ったのです。

「大丈夫だよ。5,000万円だけじゃなくて、父さんたちからもらう遺産も、計算に入れているから」

一瞬にして、食卓の空気が凍りつきました。直樹さんはさらに続けます。

「実家も財産も、いずれは僕が相続するだろ？ ここの土地だけでも、かなりの金額になるだろうからね。父さんのおかげで僕は辞められるんだ。ありがとう」

これまで自分たちを尊敬する両親として見てくれていると信じていた喜朗さんは、自分が息子の「利回り計算」に組み込まれた事実に、怒りと虚しさを覚えました。

「確かに、いつかは息子にすべてを渡すことになります。ですが、親の遺産を計算にいれて早期退職するのは、違うんじゃないでしょうか。親不孝な発言をするものだと呆れてしまいました」

親の遺産をアテにする子どもの姿

喜朗さんが指摘したように、資産5,000万円は、30代としては驚異的です。しかし、独身で一生を逃げ切るには決して十分とも言い切れません。

合理的思考を持つ直樹さんは、暴落やインフレへの恐怖があるからこそ、親の資産を頭の中で“前借り”し、それを「確定した未来のキャッシュフロー」と捉えたのでしょう。

しかし、親にとっては自分が苦労して築いたお金。喜朗さんと妻が余生を楽しむため、そして介護などに備えるために使ってよいお金です。

金融経済教育推進機構（J-FLEC）の「家計の金融行動に関する世論調査（2024年）」によると、遺産について、「老後の世話をしてくれるか、家業を継ぐか等に関わらず子どもに財産を残してやりたい」が29.9％で最も多くなっています（2人以上世帯の回答）。

親側が「老後の世話をしてもらうかもしれない。財産を子どもに残したい」と思っていても、先走って「親が死んだら」という前提で子どもが話せば、その気持ちがしぼむのも当然でしょう。

また、同調査で2番目に多かった回答は、「子どもはいるが、自分の人生を楽しみたいので、財産を使い切りたい」が17.5％で2位。子どもより自分たちの暮らしを優先したいと考える親も少なくありません。

親の財布と子どもの人生は別物

直樹さんの場合、30代という若さやFIREという特殊性はあるものの、「親の遺産をアテにする子ども」自体は、決して珍しくありません。

こうした場面では、「私たちの老後資金は、介護や医療で使い切るかもしれない。家も売って、よい老人ホームに入るかもしれないから、アテにするな」とはっきり伝えるのも一案です。子どもに期待を持たせないことが、結果的に彼らを自立させます。

まずはライフプランを共有すること。また、早めに公正証書遺言を作成して「何をどのように遺すか」を明確にしておくのもよいでしょう。

「一生働かない」という決断は自由ですが、その自由は親のお金の上に成り立つものではありません。親子であっても、親の財布と子どもの人生は別物。身勝手なシミュレーションで家族の絆が壊れることのないよう、早めの意思表示をすることが重要です。