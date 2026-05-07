2025年の世界テレビ出荷台数、上位10社の半数が中国勢―中国メディア

中国メディアの快科技によると、2025年の世界テレビ出荷台数上位10社の半数が中国勢だったことが、中国の市場調査会社、奥維睿沃（AVC Revo）の報告書で分かった。

AVC Revoによると、25年の世界テレビ出荷台数は2億6400万台と前年比0．1％微減した。うちLCD液晶テレビが1億9900万台で、OLEDテレビが同6．9％増の650万台だった。

韓国のサムスン電子が3530万台で20年連続トップの座を維持したが、競合企業が迫ってきている。

中国のTCLは3040万台で、世界で2番目に3000万台を突破したブランドとなり、サムスンとの差をわずか490万台に縮めた。25年12月には単月として初めてサムスンを上回った。

3位は中国のHisense（ハイセンス）で2990万台。TCLとの差はわずか50万台で、サムスンとの差も縮めた。

中国勢ではほかに、Xiaomi（シャオミ）が940万台で5位、Skyworth（スカイワース）が880万台で6位、Haier（ハイアール）が410万台で9位に入った。

地域別では、中国市場が同10．4％減の2763万台とこの10年で最少だった。北米市場は同1．2％増の5030万台。アジア太平洋市場は同2．3％増、中南米市場は同5．8％増、中東アフリカ市場は同3．0％増だった。中国メーカーの出荷台数増は海外市場に由来する。（翻訳・編集/柳川）