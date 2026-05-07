「冨安、どうなんだ？」元日本代表“10番”が挙げた世界制覇への最大のポイント【森保ジャパンのW杯メンバー26人予想】
５月15日の日本代表メンバー発表を前に、元日本代表の“10番”岩本輝雄氏が26人枠を大胆に予想した。採用したシステムはお馴染みの３-４-２-１。その布陣に当てはめながら、人選の意図を紐解いていく［編集部・注／岩本氏は４月21日にこの予想を実施］。
まずGKは、鈴木彩艶（パルマ）、早川友基（鹿島アントラーズ）、そして谷晃生（FC町田ゼルビア）の３人を選出した。
「去年までは大迫（敬介）と思っていましたが、（今年）監督を代えてから広島の調子が良くない。対して谷はACLでも活躍しています。もちろんどちらも良い選手ですけどね」
直近のパフォーマンスを重視した判断だ。
最終ラインは、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、冨安健洋（アヤックス）、板倉滉（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）をピックアップ。「本当は高井（幸大）も入れたかったし、町田（浩樹）も好きですが、怪我などがありましたから」と実力を認めつつも、コンディション面を考慮した構成となった。
中盤から前線には、以下の12人を選出。佐野海舟（マインツ）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、田中碧（リーズ）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、遠藤航（リバプール）、堂安律（フランクフルト）、伊東純也（ゲンク）、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）、前田大然（セルティック）、久保建英（レアル・ソシエダ）、三笘薫（ブライトン）、上田綺世（フェイエノールト）。ここまでで、チームの骨格となる21人が固まった。
残るは５枠。まず名前を挙げたのが相馬勇紀（FC町田ゼルビア）。左サイドのウイングバックとしての適性を評価する。
「左サイドからのカットインが持ち味で、クロスとFKも上手い。運動量もあるし、球際の競り合いも強いし、メンバー入りはあると考えています」
さらに高さ対策として、CBに安藤智哉（ザンクトパウリ）を追加。前線には塩貝健人（ヴォルフスブルク）、シャドーには鈴木唯人（フライブルク）と町野修斗（ボルシアMG）を組み込み、26人を完成させた［編集部・注／鈴木は５月３日のヴォルフスブルク戦で鎖骨骨折。離脱期間は不明］。
その一方で、最後まで悩んだのが長友佑都だった。「ごめん」と言葉を残し、今回はメンバーから外した。
また、コンディションが懸念される遠藤航については、「いろんな意味で絶対」と断言。チームの軸として不可欠な存在と見ている。
そして、岩本氏が強調した最大のポイントが、冨安健洋の状態だ。
「『冨安、どうなんだ？』と。選ばれたとしてグループリーグでフルに使えるのか、それとも休ませながら起用するのか。いろんな考え方があります」
森保ジャパンが世界の頂点を狙ううえで、冨安のコンディションは重要なテーマだ。26人の顔ぶれ以上に、彼の起用法こそが結果を左右する--岩本氏はそう見ている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
まずGKは、鈴木彩艶（パルマ）、早川友基（鹿島アントラーズ）、そして谷晃生（FC町田ゼルビア）の３人を選出した。
「去年までは大迫（敬介）と思っていましたが、（今年）監督を代えてから広島の調子が良くない。対して谷はACLでも活躍しています。もちろんどちらも良い選手ですけどね」
最終ラインは、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、冨安健洋（アヤックス）、板倉滉（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）をピックアップ。「本当は高井（幸大）も入れたかったし、町田（浩樹）も好きですが、怪我などがありましたから」と実力を認めつつも、コンディション面を考慮した構成となった。
中盤から前線には、以下の12人を選出。佐野海舟（マインツ）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、田中碧（リーズ）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、遠藤航（リバプール）、堂安律（フランクフルト）、伊東純也（ゲンク）、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）、前田大然（セルティック）、久保建英（レアル・ソシエダ）、三笘薫（ブライトン）、上田綺世（フェイエノールト）。ここまでで、チームの骨格となる21人が固まった。
残るは５枠。まず名前を挙げたのが相馬勇紀（FC町田ゼルビア）。左サイドのウイングバックとしての適性を評価する。
「左サイドからのカットインが持ち味で、クロスとFKも上手い。運動量もあるし、球際の競り合いも強いし、メンバー入りはあると考えています」
さらに高さ対策として、CBに安藤智哉（ザンクトパウリ）を追加。前線には塩貝健人（ヴォルフスブルク）、シャドーには鈴木唯人（フライブルク）と町野修斗（ボルシアMG）を組み込み、26人を完成させた［編集部・注／鈴木は５月３日のヴォルフスブルク戦で鎖骨骨折。離脱期間は不明］。
その一方で、最後まで悩んだのが長友佑都だった。「ごめん」と言葉を残し、今回はメンバーから外した。
また、コンディションが懸念される遠藤航については、「いろんな意味で絶対」と断言。チームの軸として不可欠な存在と見ている。
そして、岩本氏が強調した最大のポイントが、冨安健洋の状態だ。
「『冨安、どうなんだ？』と。選ばれたとしてグループリーグでフルに使えるのか、それとも休ませながら起用するのか。いろんな考え方があります」
森保ジャパンが世界の頂点を狙ううえで、冨安のコンディションは重要なテーマだ。26人の顔ぶれ以上に、彼の起用法こそが結果を左右する--岩本氏はそう見ている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム