懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、いくつか過去の5月6日のニュースを見ていきましょう。

【写真を見る】過ぎ去ったきょうを振り返る“ニュースアーカイブス” 5月6日の出来事は【岡山】

岡山大学の清水記念体育館竣工式

まずは、65年前。岡山大学に建設されていた清水記念体育館が完成し、竣工式が行われました。この体育館は旧岡山医科大学学長で、岡山大学の2代目学長も務めた清水多栄さんの名を取ったものです。清水さんは、この3年前に亡くなっていますが、生前、学生と話しをするたびに岡山大学に体育館がないことを嘆いていたそうです。清水記念体育館は、65年経った現在もその名のまま大学祭などのイベントで活用されています。

1960年代の車約150台がサーキットを駆け抜ける

続いては、1991年の5月6日。1960年代の懐かしい自動車を集めた「ヒストリックカーレース」が岡山県の中山サーキットで開催されました。レースには日本車、外車問わず、往年の名車、約150台が勢ぞろいしたということです。車が好きで好きでたまらないオーナーに磨かれて、当時のままの姿とパワーでサーキットを所狭しと駆け抜けていました。レースはこの年の秋にも開催されたということです。

岡山シンフォニーホールの改修前に開放イベント

変わっては去年の5月6日。休館前の岡山シンフォニーホールでイベントが開かれました。改修前の姿を記憶に残してもらおうと施設を無料で解放し、自由に使ってもらおうというものです。大きなホールで演奏できるのは気持ちよさそうですね。

こちらは、誰もが自由にステージ上で音を出せるフリータイム。また、奈落やキャットウォークなど舞台裏を案内してもらうバックステージツアーも行われました。ふだん、立ち入ることができない場所を見て回れるのもいいですね。シンフォニーホールの改修工事は来年の5月末までの予定で再開が楽しみです。



以上、ニュースアーカイブスでした。