ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュア銅メダルの中井亜美（１８）が６日、日本テレビ系で放送された音楽特番「１億２０００万人のありがとう 歌の感謝祭」に出演。大好きなアーティストとの初対面に号泣した。

「ありがとう」を伝えたいアーティストに関するインタビュー、と言われてカメラの前に姿を見せた中井。突然、カーテンが開き、ＮｉｚｉＵのメンバーが登場すると、みるみる涙があふれた。

「銅メダルおめでとうございます」と祝福されると、「めっちゃかわいいです」と涙。感動のあまり震えるほどで、「オーディションの時から見ていて。オリンピックの時も聴かせていただいていて…」と思いを伝えた。

メンバーが中井の前で「Ｓｔｅｐ ａｎｄ ａ ｓｔｅｐ」をパフォーマンスすると、「めっちゃかわいいです」と笑顔。持参していたうちわとペンライトで楽曲に合わせて少し踊る姿もあり、メンバーからは「一緒に踊ってくれてたので元気でました」と声をかけられた。中井は「めちゃくちゃうれしいです。あの曲（Ｓｔｅｐ−）に何度救われたか」と感無量の表情で話していた。