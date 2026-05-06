新潟県長岡市寺泊地区の魚の市場通りでは、カキのバター焼きにイカの浜焼き、あつあつの番屋汁など海鮮グルメを求めて県内・県外から多くの観光客が訪れていました。

寺泊観光協会によりますと、魚の市場通りの大型連休期間の入り込み客数は去年、21万7500人でしたが、今年は天候に恵まれたため、去年を上回る見込みだということです。



こちらの鮮魚店も5月3日からの3日間では去年より約2割、来客が増えたといいます。



【角上魚類寺泊本店 野口英司 店長】

「（5月）3日からはお客様が非常に多く見えて、普段よりも多くごちそうメニューということでご購入いただいた」



店では漁獲量の減少や資材の高騰により、一部の商品で価格の見直しを余儀なくされましたが、季節限定の魚を増やすなど質の向上を図ったということです。



【角上魚類寺泊本店 野口英司 店長】

「お客様に“この価値であればこの価格でも”と思ってもらえる商品をきっちり提供していく」



訪れた人たちは青空のもと、大型連休最終日を満喫していました。



【観光客】

「きのう岩室温泉に泊まった。おいしい。カニ汁と迷っていて、このあとカニ汁も飲もうかな」



【観光客】

「（Q.カニはどう？）おいしい」



【観光客】

「きょうはお兄ちゃんの習い事がオフで、（大型連休）最終日、家族で過ごせる寺泊に来た」



【観光客】

「外で食べる寿司はおいしい。ビールがおいしい。最高」



新潟が誇る海の幸に舌鼓を打ち、訪れた人たちは連休の最後に良い思い出をつくれたようです。