ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥのメンバー８人で構成される音楽ユニット・ＥＸＩＬＥ Ｂ ＨＡＰＰＹが６日、東京・立川ステージガーデンで、単独ライブ「ＥＸＩＬＥ Ｂ ＨＡＰＰＹ ＳＨＯＷ ２０２６ 〜かぜのふね〜」を開催した。

同ユニットは「音楽とダンスで子どもたちを笑顔にしたい」という思いで、２０２３年にグループの垣根を越えて結成。「こどもの日」にあたる５日とゴールデンウイーク最終日の６日に計３公演を行い、子供たちに最高の思い出を届けた。

ライブ中盤では、立川での営業終えたお笑いタレント・小島よしおがゲストとして乱入。コラボ曲「ＥＸＩＬＥ Ｂ おっぱっぴー〜風の船〜（ｆｅａｔ．小島よしお）」を届け、メンバーと「そんなの関係ねぇ！はい、おっぱっぴー」と定番ネタを決めた。

開演前に「（ブレークした）１９年前を思い出します」となぜか勢いを感じていた小島だったが、本番では絶妙な空気に。ポカンとする子供たちに向け、ショートコント「視力検査」と題して「下、右、左、うぇ〜い」と体をくねらせる一発芸を伝授したが、微妙な空気は変わらず。ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・中島颯太（２６）が涼しい顔で「サプライズゲストの小島よしおさんでした〜」と強制退場させ、笑いを取っていた。