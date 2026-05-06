NHK盛岡放送局の小林菜夏（ななつ）キャスターが5日、自身のインスタグラムを更新し、ゴールデンウィークの様子を公開した。



【写真】腰ほそっ！肩モリッ！お見事、まだまだ筋肉は維持している

「連休はいかがお過ごしですか?」と切り出し「私は4日間お休みをいただき、実家に帰って、家族といろいろな場所へお出かけしています」と報告。和菓子やラーメン、虹の画像などを掲載した。



さらに「ジムにも入りびたっています」とコメント。スウェットにブラトップのトレーニング姿を自撮りした画像も添えた。ウエストはきれいに引き締まり、肩から上腕にかけてしっかりと筋肉が盛り上がっている逆三角形の体形だ。



小林キャスターは東京都大田区出身。日本体育大学時代はボディビル部に所属していた“筋肉アナ”。盛岡放送局の「おばんですいわて」（月～金、後6･10）で、3月30日からスポーツキャスターを担当している。キャスター就任後は、SNSでは筋肉を見せていなかったが、しっかりトレーニングは続けていたとみられる。



（よろず～ニュース編集部）