俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（19）が2026年4月30日、自身のインスタグラムを更新。春夏コーデのモデルショットを披露した。

「本当に嬉しいですっ」

本田さんは、ブランドのモデルを務めたことを報告し、肩出しワンピ姿や襟付きトップスとロングスカートのコーデなど7枚の写真を投稿した。「私もたくさんプライベートで着用していて、今回もモデルをさせていただけたこと、本当に嬉しいですっ」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、肩出しデザインのシアーワンピを着用。ソファに寝転んで、頬に手を添えてカメラ目線で写っていた。2枚目では、窓を背景に振り返って微笑む全身ショットを披露していた。

4枚目では、襟付きの白い半袖トップスと花柄のロングスカートを着用。バッグをもち、スカートの裾を持ってポーズをきめていた。7枚目では、ストラップ部分に黒いリボンがデザインされたワンピースを着用。自然をバックに、アンニュイな表情をみせていた。

この投稿には、「魔法みたいな可愛さ」「透明感ある美しさ」「なーんでそんなに可愛いのぉー」「前髪ないのもかわいい」「メチャ可愛い」といったコメントが寄せられていた。