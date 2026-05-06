5月8日に全国8都市でアイス計1万個を無料配布！ハーゲンダッツがもらえるかも？

日本アイスクリーム協会は、「アイスクリームの日」（5月9日）を記念し、前日の2026年5月8日に、全国8都市で「アイスクリームフェスタ2026」を開催します。

メーカー各社のアイスクリームを、全国で合計1万個無料配布します。

多くの会場は13時開始

＜東京会場＞

時間：13時〜

会場：サンシャインシティ 噴水広場（豊島区東池袋3-1-1）

＜神戸会場＞

時間：13時〜

会場：神戸ハーバーランドセンタービル スペースシアター（神戸市中央区東川崎町1-3-3)

＜名古屋会場＞

時間：13時〜

会場：グローバルゲート アトリウム・オープンエアプラザ（名古屋市中村区平池町4-60-12）

＜福岡会場＞

時間：13時〜

会場：福岡三越 ライオン広場（福岡市中央区天神2-1-1）

＜広島会場＞

時間：13時〜

会場：広島駅南口地下広場（広島市南区松原町9-1）

＜仙台会場＞

時間：13時〜

会場：JR仙台イーストゲートビル 1F ダテリウム（仙台市宮城野区榴岡1-1-1）

＜金沢会場＞

時間：14時〜

会場：金沢エムザ前（金沢市武蔵町15-1）

＜札幌会場＞

時間：14時〜17時

※事前QR登録制で、5月1日時点で受付は終了しています。

各会場、なくなり次第終了です。

参加企業は、赤城乳業、井村屋、江崎グリコ、オハヨー乳業、丸永製菓、クラシエフーズ販売、ハーゲンダッツジャパン、明治、森永製菓、森永乳業、ロッテ、フタバ食品、協同乳業など。会場によって異なります。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）