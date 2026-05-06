掃除の常識が変わる驚きの吸引力。高性能な【ヒタチ】のサイクロン式掃除機が日々の家事を劇的に変える。Amazonで販売中！
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見えないゴミまで逃さない。軽量で扱いやすい【ヒタチ】のサイクロン式掃除機で快適な住環境を手に入れる。Amazonで販売中！
強力な吸引力と軽量ボディを両立したサイクロン式掃除機。高性能ファンモーターがフローリングの溝やじゅうたんのゴミまでしっかり吸い取り、緑色LEDライトが微細なゴミを浮かび上がらせる。取り回しの良さと高いメンテナンス性を兼ね備え、毎日の掃除をより効率的で快適な時間へと変えてくれる一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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吸込仕事率290Wの強力なパワーで、フローリングの溝やじゅうたんの奥に潜むゴミまで逃さず吸引する。強い吸引力を維持しながらも、運転音は59dBと控えめだ。
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本体質量2.5kgの軽量設計により、移動や取り回しが非常にスムーズ。ホースやヘッドも軽く設計されており、階段や高い場所の掃除も負担を感じにくい仕様だ。
ヘッドに搭載された緑色LEDライトが、見えにくい微細なゴミを浮かび上がらせる。さらに自走機能付きで、軽い力でスイスイと前に進み掃除をサポートする。
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遠心分離でゴミと空気を分けるため、吸込力が99％以上持続する。ダストケース内のゴミは圧縮され、フィルターに髪の毛が絡まりにくくお手入れも簡単だ。
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