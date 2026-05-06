【北斗の拳】第7話「究極の暗殺者」先行場面カット＆あらすじ公開！
4月10日より好評放送・配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、5月8日（金）25時より放送・配信の第7話先行場面カットとあらすじが公開された。そしてカーネル役は星野貴紀に決定した。
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
5月8日（金）25時からの放送・配信の第7話あらすじと場面カットが先行公開された。
＜第7話「究極の暗殺者」あらすじ＞
GOLANの本拠地であるゴッドランドに単身で乗り込むケンシロウ。そこでGOLANの兵士たちの教育係であるマッド軍曹と遭遇する。かつて特殊部隊・レッドベレーに所属し、高い戦闘能力を誇るマッド軍曹は手下の兵士たちと共にケンシロウへと一斉に襲い掛かる！！
＞＞＞第6話の先行カットを全てチェック！（写真13点）
そして、GOLANの指導者・カーネル役に星野貴紀が決定。キャストからコメントも到着した。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
＜第7話「究極の暗殺者」あらすじ＞
GOLANの本拠地であるゴッドランドに単身で乗り込むケンシロウ。そこでGOLANの兵士たちの教育係であるマッド軍曹と遭遇する。かつて特殊部隊・レッドベレーに所属し、高い戦闘能力を誇るマッド軍曹は手下の兵士たちと共にケンシロウへと一斉に襲い掛かる！！
＞＞＞第6話の先行カットを全てチェック！（写真13点）
そして、GOLANの指導者・カーネル役に星野貴紀が決定。キャストからコメントも到着した。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優