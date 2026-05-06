全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・表参道の蒸留所『越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND』です。

森と果実の香り、サクッとジンを

越後薬草は、創業以来50年、健康をテーマに「野草類」を原料とした酵素ドリンクを作っている。ハーブ、スパイス、果実、原材料は驚くなかれ80種類に及ぶ。

その植物発酵エキスを蒸留したものが「YASO GIN」のベースとなるスピリッツだ。そしてブランド誕生から3年、レギュラージンとして2023年に登場したのが「EXTRA HERB」。さらに20種類のボタニカルが使われている。柑橘やオリエンタルなスパイス、森の香り。ホットでいただくといろんな香りが次々顔を出す。そして樹々のざわめきや木漏れ日も思い浮かぶような爽やかさだ。

THE HERBALIST YASO GIN EXTRAHERB（ホット）800円、THE HERBALIST YASO GIN ORANGE（ホット）800円

『越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND』（左）THE HERBALIST YASO GIN EXTRAHERB（ホット） 800円、（右）THE HERBALIST YASO GIN ORANGE（ホット） 800円 どのジンもトニック・ソーダ・ホットの割り方で注文できる

「カジュアルにサクッとジンを楽しんでほしい」とはスタッフのサキさん。

自然光の差し込むクリーンな空間で“スタンド”の名前どおり、コーヒー代わりにジンを片手に楽しむのもいい。この1本以外にオレンジとユズの2種のジンとアブサン、ノンアルのジンもある。ニガヨモギやアニスシードなどを蒸留しハーブも漬け込んだお酒、こちらのアブサンも知る人ぞ知る人気。独特の甘苦い風味があるがココア割りでも楽しめる。ハマっちゃうかもしれないな。

『越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND』

表参道『越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND』

［店名］『越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND』

［住所］東京都渋谷区神宮前4-1-22・1階

［電話］なし

［営業時間］13時〜20時、土・日・祝：11時〜18時

［休日］月

［交通］地下鉄千代田線ほか表参道駅A2出口から徒歩5分

撮影／大西陽、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、さまざまな種類のジンのお湯割りの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

■おとなの週末2026年5月号は「ぶらり、日本橋」

【画像ギャラリー】『越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND』の“YASO GIN割り”がコレ！樹々のざわめきや木漏れ日も思い浮かぶような爽やかさ（5枚）