小泉今日子が5月2日、3日に日本武道館にて『KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を開催した。観月ありさ、渡辺満里奈のほか、松本伊代、早見優、本木雅弘といった“花の82年組“と呼ばれた面々がライブを鑑賞。Instagramにて記念写真がアップされている。

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観月は「パフォーマンスも勿論ですが。今、思っている事、伝えたい事をMCや曲を通してキチンと発信している姿に自分が還暦を迎えた時に。こんなに素敵でキラキラしていられるだろうか」「なんて思ったりして凄く刺激を受けました」「やはり唯一無二の存在」「小泉今日子という人は凄い人です」と綴り、久々に会った小泉とのツーショットに加えて、中井貴一、飯島直子といったドラマ『最後から二番目の恋』（フジテレビ系）チームに混じった記念写真をアップ。

渡辺は石田ひかりとともにライブに参加。「最高にかっこよくて、優しくて、温かい今日子先輩。ひかりちゃんとペンラ振って大声援を送りました」「常にファーストペンギンとして前に進むキョンキョンの背中はとても頼もしく、そんな誇りに思える先輩がいるってすごいことだなとしみじみ感動。私たちは、ずっと今日子さんの背中を追いかけて、そして、自分にできることをやっていきます！」と賛辞を送り、小泉を含めたスリーショットをポストした。

松本は「今日子ちゃんの素敵な歌声と音楽と時々見せてくれる嬉しいアイドルさとかっこよさと、、、とにかく唯一無二の今日子ちゃんに目が離せなくて、そして、、本木君ご夫妻 優ちゃんと今日子ちゃんのLIVEを見ることができてとてもエモーショナルな時間すぎてうるうるが何回もきた。」と記し、“花の82年組“での記念写真を公開している。

（文=リアルサウンド編集部）