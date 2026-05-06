&TEAM「We on Fire (Days of Youth ver.)」スペシャルクリップ動画公開

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5月5日にリリースされた&TEAM「We on Fire (Days of Youth ver.)」のスペシャルクリップ動画が公開された。

■「青春時代」を思わせる瑞々しい雰囲気

「We on Fire (Days of Youth ver.)」は3rd EP『We on Fire』のタイトル曲である「We on Fire」を新たにRemixした楽曲。日頃から温かい応援を送ってくれるLUNE（&TEAMのファンネーム）への感謝の想いを込めた、特別なプレゼントとして制作されたものとなっている。

オリジナル版の「We on Fire」は、トラップビートを基調に、重心の低いグルーヴと耳に残るメロディラインを掛け合わせたキャッチーなロック・ヒップホップサウンドが特徴。メンバー全員が本格アクションに初挑戦した映画のように壮大なMVも大きな話題を呼んだ。

今回公開された「We on Fire (Days of Youth ver.)」は、オリジナル曲の力強い魅力から一転、さわやかでエモーショナルなアレンジが施されている。その名の通り「青春時代」を思わせるような瑞々しい雰囲気に仕上がっており、スペシャルクリップでもメンバーたちが青や白のさわやかな衣装に身を包み、スポーツやゲームで楽しむ、微笑ましい掛け合いがふんだんに盛り込まれている。

『We on Fire』は4月21日のリリース当日にハントチャートで109万261枚を記録し、通算3作連続となるミリオンセラーを達成。初動売上は123万8,907枚にのぼり、米Forbes誌からもグローバルな市場での急速な成長ぶりが注目された。

また、4月29日放送の韓国音楽番組 MBC M「SHOW CHAMPION」にて「We on Fire」が1位を獲得。日本語楽曲を中心としたEPでの快挙となり、番組終了後にはXの日本トレンド上位に複数ランクインするなど大きな反響を呼んだ。日本の主要チャートにおいても、4月29日公開（集計期間：2026年4月20日～4月26日）のBillboard JAPAN「Top Albums Sales」および総合アルバム・チャート“Hot Albums”で首位を獲得し、Artist 100でも1位に輝いた。4月29日発表のオリコン週間合算アルバムランキングでも自己最高となる562,392PTで通算5度目の1位を獲得し、週間音楽ランキング2冠（オリコン調べ 2026年5月4日付：集計期間 2026年4月20日～26日）を達成している。

■【動画】「We on Fire (Days of Youth ver.)」スペシャルクリップ

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「We on Fire (Days of Youth ver.)」

■関連リンク

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https://www.andteam-official.jp/

■【画像】&TEAMアーティスト写真