IVEウォニョン、バレリーナ衣装の幼少期ショット公開「天使すぎる」「顔の整い方がレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式X（旧Twitter）が5月5日、更新された。韓国でもこどもの日にあたる同日に、ウォニョン（WONYOUNG）の幼少期の写真が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「あどけなくて天使」可愛すぎる幼少期ショット
IVE公式Xは「水をあげるとすくすく大きくなります」というコメントとともに、写真を投稿。ピンク色の愛らしいバレリーナ風の衣装を身につけ、体の前で手を組むポーズをしている幼少期のウォニョンと、現在のおとなになったウォニョンが同じポーズで立っている写真を並べ「水をあげましょう！大きくなります」とユーモアを交えて公開している。
この投稿にファンからは「あどけなくて天使すぎる」「顔の整い方がレベチ」「可愛いが美人に成長した」「どれだけ可愛いの」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ウォニョン、バレリーナ衣装の幼少期公開
IVE公式Xは「水をあげるとすくすく大きくなります」というコメントとともに、写真を投稿。ピンク色の愛らしいバレリーナ風の衣装を身につけ、体の前で手を組むポーズをしている幼少期のウォニョンと、現在のおとなになったウォニョンが同じポーズで立っている写真を並べ「水をあげましょう！大きくなります」とユーモアを交えて公開している。
◆ウォニョンの幼少期が話題
この投稿にファンからは「あどけなくて天使すぎる」「顔の整い方がレベチ」「可愛いが美人に成長した」「どれだけ可愛いの」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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