[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](アイスタ)

※13:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 5 北爪健吾

DF 25 マテウス・ブルネッティ

DF 28 吉田豊

DF 51 住吉ジェラニレショーン

MF 6 宇野禅斗

MF 10 マテウス・ブエノ

MF 47 嶋本悠大

FW 9 オ・セフン

FW 11 中原輝

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 沖悠哉

DF 4 蓮川壮大

DF 15 本多勇喜

MF 7 カピシャーバ

MF 17 弓場将輝

MF 81 小塚和季

MF 97 大畑凜生

FW 23 千葉寛汰

FW 29 アフメド・アフメドフ

監督

吉田孝行

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 4 井上黎生人

DF 27 ディオン・クールズ

DF 44 畠中槙之輔

DF 66 大畑歩夢

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 14 横山夢樹

MF 18 石渡ネルソン

MF 48 柴山昌也

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 23 中村航輔

DF 3 田中隼人

DF 16 奥田勇斗

MF 5 喜田陽

MF 7 上門知樹

MF 19 本間至恩

MF 34 大迫塁

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 13 中島元彦

監督

アーサー・パパス