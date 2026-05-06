清水vsC大阪 スタメン発表
[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](アイスタ)
※13:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 5 北爪健吾
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 47 嶋本悠大
FW 9 オ・セフン
FW 11 中原輝
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 4 蓮川壮大
DF 15 本多勇喜
MF 7 カピシャーバ
MF 17 弓場将輝
MF 81 小塚和季
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 29 アフメド・アフメドフ
監督
吉田孝行
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 4 井上黎生人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 23 中村航輔
DF 3 田中隼人
DF 16 奥田勇斗
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 19 本間至恩
MF 34 大迫塁
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 13 中島元彦
監督
アーサー・パパス
※13:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 5 北爪健吾
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 47 嶋本悠大
FW 9 オ・セフン
FW 11 中原輝
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 4 蓮川壮大
MF 7 カピシャーバ
MF 17 弓場将輝
MF 81 小塚和季
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 29 アフメド・アフメドフ
監督
吉田孝行
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 4 井上黎生人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 23 中村航輔
DF 3 田中隼人
DF 16 奥田勇斗
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 19 本間至恩
MF 34 大迫塁
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 13 中島元彦
監督
アーサー・パパス