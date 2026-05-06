関西の偉人・小林一三が大失敗したエンタメ施設が明らかに 今夜『ゼニガメ』見どころ
きょう6日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）は、「人生の決断！成功にベットできるかSP」を届ける。
【写真】『ゼニガメ』に登場する上原浩治
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、関西ゆかりの成功者たちが、岐路に立った時、どちらの道を選んだのか、クイズ形式でその歩みをひも解く。
■ラ コリーナ近江八幡 元ヤン兄弟の決断！
滋賀の人気観光スポット「ラ コリーナ近江八幡」は、老舗の和菓子舗「たねや」と、バームクーヘンが有名な洋菓子店「クラブハリエ」のフラッグシップ店。株式会社たねやは兄の山本昌仁氏が、株式会社クラブハリエは弟の山本隆夫氏が代表取締役社長を務める。これまで大胆な改革を進めてきた兄弟は、実は元ヤンキー？ ギャロップが現地を訪ねるとともに、兄弟の修業時代から現在に至る道のりをドラマで再現する。そして、2人の父である、たねやグループ名誉会長の故・山本徳次氏が、独断で23億円の借金をして購入した土地に対して、昌仁氏が下した決断とは。
■関西の偉人・小林一三の決断人生
阪急電鉄をはじめ、阪急百貨店、宝塚歌劇団、東宝などを創業した「エンタメ王」小林一三の歩みを、おいでやす小田がドラマで再現する。ところが、偉業を成し遂げた偉人も、あるエンタメ施設を作って大失敗した経歴が。それは一体何だったのか。ザ・プラン9のヤナギブソンが、その痕跡が残る場所を調査する。
■全国制覇へ！野望に満ちた大阪王将の決断
全国に数多くの店舗を展開する「大阪王将」を運営する株式会社イートアンドホールディングス代表取締役会長CEOの文野直樹氏の元を、コロコロチキチキペッパーズが訪問。2代目の直樹氏が創業者の父親に反発して「東海王将」に着手した際に下した斬新な決断がクイズで出題される。また、新喜劇座員のケン、松浦真也、清水啓之、森田まりこがこれまでの歩みをドラマで再現する。
出演
MC：矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー）、
進行：盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：上原浩治、羽野晶紀、品川祐（品川庄司）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR 出演：ヤナギブソン（ザ・プラン9）、ギャロップ（林健、毛利大亮）
おいでやす小田、コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）
吉本新喜劇座員/ケン、松浦真也、清水啓之、森田まりこ
【写真】『ゼニガメ』に登場する上原浩治
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、関西ゆかりの成功者たちが、岐路に立った時、どちらの道を選んだのか、クイズ形式でその歩みをひも解く。
滋賀の人気観光スポット「ラ コリーナ近江八幡」は、老舗の和菓子舗「たねや」と、バームクーヘンが有名な洋菓子店「クラブハリエ」のフラッグシップ店。株式会社たねやは兄の山本昌仁氏が、株式会社クラブハリエは弟の山本隆夫氏が代表取締役社長を務める。これまで大胆な改革を進めてきた兄弟は、実は元ヤンキー？ ギャロップが現地を訪ねるとともに、兄弟の修業時代から現在に至る道のりをドラマで再現する。そして、2人の父である、たねやグループ名誉会長の故・山本徳次氏が、独断で23億円の借金をして購入した土地に対して、昌仁氏が下した決断とは。
■関西の偉人・小林一三の決断人生
阪急電鉄をはじめ、阪急百貨店、宝塚歌劇団、東宝などを創業した「エンタメ王」小林一三の歩みを、おいでやす小田がドラマで再現する。ところが、偉業を成し遂げた偉人も、あるエンタメ施設を作って大失敗した経歴が。それは一体何だったのか。ザ・プラン9のヤナギブソンが、その痕跡が残る場所を調査する。
■全国制覇へ！野望に満ちた大阪王将の決断
全国に数多くの店舗を展開する「大阪王将」を運営する株式会社イートアンドホールディングス代表取締役会長CEOの文野直樹氏の元を、コロコロチキチキペッパーズが訪問。2代目の直樹氏が創業者の父親に反発して「東海王将」に着手した際に下した斬新な決断がクイズで出題される。また、新喜劇座員のケン、松浦真也、清水啓之、森田まりこがこれまでの歩みをドラマで再現する。
出演
MC：矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー）、
進行：盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：上原浩治、羽野晶紀、品川祐（品川庄司）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR 出演：ヤナギブソン（ザ・プラン9）、ギャロップ（林健、毛利大亮）
おいでやす小田、コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）
吉本新喜劇座員/ケン、松浦真也、清水啓之、森田まりこ