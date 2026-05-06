「主導権を握るサッカーをしたい」カタールW杯から３年半――森保ジャパンはどのように進歩してきたのか？ “成長の軌跡”を振り返る
３年半前の2022年12月――。
「（次のＷ杯は）自分たちが主導権を握るサッカーをしたい」
カタール・ワールドカップのラウンド16、クロアチアとのPK戦に敗れた後、日本代表の選手たちは口々にそう語った。
「主導権を握る」とは何か。ボールを握る、とイコールではない。ゲームの主導権を握る。ボールの保持、非保持にかかわらず、試合の在り方を自分たちが率先して導く戦い方をする。そんなイメージだろうか。
ドイツ戦の逆転勝利も、スペイン戦の逆転勝利も、状況に迫られて発揮したリアクション的な火事場の馬鹿力だった。それも時には必要だが、勝ち筋がそれだけでは厳しい。強豪が相手でも主導権を握りたい。コスタリカ戦もしっかりゲーム支配して勝ちたかった。J２・北海道コンサドーレ札幌の川井健太監督の表現を借りるなら、ジェットコースター・ゲームでも、メリーゴーランド・ゲームでも、両方勝てるチームに。それはＷ杯で優勝するチーム、いや、ベスト８以上へ勝ち進むチームの最低条件だろう。
主導権を握る。あの時点では抽象的なイメージに過ぎなかったが、３年半を経て、森保ジャパンのそれは戦術として徐々に形を帯びてきた。このチームはどのように進歩してきたのか。Ｗ杯を前に、成長の軌跡を振り返っておきたい。
まずは23年３月、一発目の活動でトライしたのはビルドアップが主だった。「偽サイドバック」という言葉が踊ったが、その後のチームの方向性を見る限り、重要なポイントはそこではなく、「両ウイングを軸とした仕組み作り」だろう。
左に三笘薫を、右に伊東純也（堂安律）を同時に並べる配置。これはカタールＷ杯の時点ではファイヤーフォーメーション、つまり攻撃的なオプションに過ぎなかったが、日本を極上のジェットコースターに乗せたカタールＷ杯以降は、その攻撃オプションがメインシステムに昇華した。第二次森保ジャパンは、当時から見れば超サイヤ人のまま普段を過ごしているようなものだ。
この両ウイングを機能させるため、サイドバックは内からサポートしたり、駆け抜けたり、あるいはウイングが相手SBをピン留めしたスペースにトップ下の鎌田大地が下りて起点を作ったりと、連係を増やしていく。こうした両ウイングを軸とした戦術は、システムが４−２−３−１から３−４−２−１に移った後も、基本的には変わらない。現在に至るまで一貫して維持され、練度を高めてきた。
また、この両ウイング型は、敵陣に押し込んだ状況だけでなく、ハイプレスや被ポゼッションによって自陣に押し込まれた状況にも強い。たとえば、23年９月に４−１で勝利したドイツ戦では、相手のハイプレスを自陣でかわした後、逆サイドに張った三笘へのサイドチェンジから陣をひっくり返し、伊東の先制点が生まれている。
また、直近３月のイングランド戦でも、自陣でボールを奪った瞬間、好スタートを切った中村敬斗と三笘のロングカウンターからゴールを奪った。日本のスピードは対戦相手が最も警戒するところだろう。
逆に敵陣に押し込んだ状況で、割り切ってスペースを消されたとき、どうやって点を取るか。これも課題のひとつだが、すでにいくつかの解答は見せた。昨年11月のボリビア戦では、後半に中村と町野修斗を投入し、１トップ・２シャドーから２トップ・トップ下に変えた。
５レーンで人をマッチアップさせるボリビアのマーキングをずらし、均衡を破って追加点を挙げている。また、直近３月のスコットランド戦では、終盤にボランチを１枚削って３−１−４−２に変更し、果敢な攻撃から決勝点を挙げている。
カタールＷ杯以後の森保監督は、このパターンが多い。ファイヤーフォーメーションを通常システムにしたこと、24年の３バック変更の際に三笘や堂安など攻撃的な両ウイングハーフを配置したこと、さらに上記の３−１−４−２。全部に共通しているのは、リスクある攻撃的な枠組みをドーンと提示し、思いっきりプレーさせて、後から好守のバランスを整えていく。そして段々、それが普通になる。これを繰り返すことで、チームはより攻撃的に、攻撃的にと、成長を果たしてきた。
「（次のＷ杯は）自分たちが主導権を握るサッカーをしたい」
カタール・ワールドカップのラウンド16、クロアチアとのPK戦に敗れた後、日本代表の選手たちは口々にそう語った。
「主導権を握る」とは何か。ボールを握る、とイコールではない。ゲームの主導権を握る。ボールの保持、非保持にかかわらず、試合の在り方を自分たちが率先して導く戦い方をする。そんなイメージだろうか。
主導権を握る。あの時点では抽象的なイメージに過ぎなかったが、３年半を経て、森保ジャパンのそれは戦術として徐々に形を帯びてきた。このチームはどのように進歩してきたのか。Ｗ杯を前に、成長の軌跡を振り返っておきたい。
まずは23年３月、一発目の活動でトライしたのはビルドアップが主だった。「偽サイドバック」という言葉が踊ったが、その後のチームの方向性を見る限り、重要なポイントはそこではなく、「両ウイングを軸とした仕組み作り」だろう。
左に三笘薫を、右に伊東純也（堂安律）を同時に並べる配置。これはカタールＷ杯の時点ではファイヤーフォーメーション、つまり攻撃的なオプションに過ぎなかったが、日本を極上のジェットコースターに乗せたカタールＷ杯以降は、その攻撃オプションがメインシステムに昇華した。第二次森保ジャパンは、当時から見れば超サイヤ人のまま普段を過ごしているようなものだ。
この両ウイングを機能させるため、サイドバックは内からサポートしたり、駆け抜けたり、あるいはウイングが相手SBをピン留めしたスペースにトップ下の鎌田大地が下りて起点を作ったりと、連係を増やしていく。こうした両ウイングを軸とした戦術は、システムが４−２−３−１から３−４−２−１に移った後も、基本的には変わらない。現在に至るまで一貫して維持され、練度を高めてきた。
また、この両ウイング型は、敵陣に押し込んだ状況だけでなく、ハイプレスや被ポゼッションによって自陣に押し込まれた状況にも強い。たとえば、23年９月に４−１で勝利したドイツ戦では、相手のハイプレスを自陣でかわした後、逆サイドに張った三笘へのサイドチェンジから陣をひっくり返し、伊東の先制点が生まれている。
また、直近３月のイングランド戦でも、自陣でボールを奪った瞬間、好スタートを切った中村敬斗と三笘のロングカウンターからゴールを奪った。日本のスピードは対戦相手が最も警戒するところだろう。
逆に敵陣に押し込んだ状況で、割り切ってスペースを消されたとき、どうやって点を取るか。これも課題のひとつだが、すでにいくつかの解答は見せた。昨年11月のボリビア戦では、後半に中村と町野修斗を投入し、１トップ・２シャドーから２トップ・トップ下に変えた。
５レーンで人をマッチアップさせるボリビアのマーキングをずらし、均衡を破って追加点を挙げている。また、直近３月のスコットランド戦では、終盤にボランチを１枚削って３−１−４−２に変更し、果敢な攻撃から決勝点を挙げている。
カタールＷ杯以後の森保監督は、このパターンが多い。ファイヤーフォーメーションを通常システムにしたこと、24年の３バック変更の際に三笘や堂安など攻撃的な両ウイングハーフを配置したこと、さらに上記の３−１−４−２。全部に共通しているのは、リスクある攻撃的な枠組みをドーンと提示し、思いっきりプレーさせて、後から好守のバランスを整えていく。そして段々、それが普通になる。これを繰り返すことで、チームはより攻撃的に、攻撃的にと、成長を果たしてきた。