《私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました》

5月5日、インスタグラムのストーリーズでこう綴ったのは、人気カップルYouTuber「なこなこカップル」のなごみ（26）。夫・こーくん（28）との離婚を発表した。

「なこなこカップル」は、こーくんがユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、なごみに声をかけたことをきっかけに’17年10月から交際がスタート。YouTubeのチャンネル登録者数は150万人弱まで成長し、日本のカップルYouTuberの草分け的存在だった。

特になごみの活躍は目覚ましく、美貌と抜群のスタイルは同世代の女性から絶大な支持を集めモデルとしても活動。名だたる有名ファッションブランドや化粧品メーカーとタイアップするなど、インフルエンサーとして凄まじい影響力を誇っている。

そして、‘23年11月にこーくんがなごみにプロポーズを行い、交際7年記念日にあたる’24年10月5日に入籍し、公私にわたる“生涯の伴侶”としてともに人生を歩んでいくと思われたが……。

今回の離婚発表は、こーくんも同タイミングでインスタグラムのストーリーズで行っており、具体的な理由などについてはどちらも触れていないが、共にお互いが今後も《一番の理解者》であることは変わらないと強調していた。

離婚の理由については当人たち以外には知る由もないが、これまでYouTubeやSNSでラブラブぶりを公開してきた2人だけに、発表には衝撃の声が相次いで寄せられている。

ただ、一方で2人を長く追ってきたファンたちからは、X上で“やっぱり”という声もあがっている。

《そんな気がしてたわ笑笑 なごみちゃんのインスタの投稿とか見ても全然こーくん出てきてなかったし》

《えぇ、まさかほんとに離婚するなんて、 でもインスタ見てたらなごみちゃんがずっと海外に行っててプライベート確保できてなさそうだったし妥当なのかもなぁ、、、》

というのも、“離婚の予兆”とも考えられる出来事が、発表前から見られていたようだ。

「昨年2月に『なこなこチャンネル』を終了し、カップルとしてのYouTube活動をやめることを発表して以来、2人は個人活動に力を入れていくようになりました。こーくんはYouTubeで3つのチャンネルを運営し、キャンプやお酒など自身の趣味を軸にした活動に励んでいました。

いっぽう、なごみさんはモデルとしての活動が大半を占め、人気ブランドのイベントを訪れた様子や海外を飛び回る姿をインスタグラムで発信することが多くなりました。YouTubeの個人チャンネルに動画は投稿しているものの、海外旅行の様子などを報告したVlog的なものが多く、活動の軸がYouTuberというよりかはインフルエンサーに移行した形ですね。

そもそもカップルYouTuberとしての活動終了を発表したあたりから、なごみさんのインスタグラムに、それまでは定期的に登場していたこーくんの姿がほぼ見られなくなりました。なので、離婚発表前から2人は“もう一緒にいないのではないか？”と勘ぐる声も少なくなく、ファンからするとあまり驚きはないのでしょう」（WEBメディア記者）

また、入籍直前には世間から大きな非難を受けた事件も――。

’24年9月に投稿したYouTube動画で、長期間海外に渡航するなごみのために、こーくんが彼女のパスポートの査証欄に、感動的なメッセージを書いたことを報告。しかし、パスポートは国の公文書であり、外務省も注意喚起していることから批判が殺到し、2人は当該動画を削除し、謝罪に追い込まれていた。

なお、離婚発表後、それまでは見られた「なこなこチャンネル」の全動画が削除されているだけでなく、なごみ、こーくんのインスタグラムから、互いの写真が全て消去されていた。