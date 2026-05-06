女性アイドルグループ「虜なるプレリュード」が5日、公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。メンバーの冨永真姫が、グループのデビューライブ前に脱退することを報告した。



【写真】デビューライブ目前で…脱退を発表した冨永真姫

公式アカウントでは「この度、冨永真姫本人よりグループ活動辞退の申し出を受け、本人および関係各所と慎重に協議を重ねた結果、本日付をもちましてグループを脱退する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表した。



また、脱退する冨永本人のコメントも公表。「この度、私、冨永真姫は虜なるプレリュードを脱退することとなりました」と自身の言葉でも脱退を知らせた。脱退の理由について「活動中も体調不良が続き、自分自身の状況や環境と向き合いながら何度も考えた結果、今の自分ではこのグループとしての活動を続けていくことが難しいと判断し、今回のような決断に至りました」と記した。



最後には「デビュー前のこのような時期にお知らせすることとなり、応援してくださっていたファンの皆様、並びに関係者の皆様には、申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪し、「短い期間ではありましたが、応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と結んだ。



虜なるプレリュードは芸能事務所「PLATINUM PIXEL」に所属する女性アイドルグループ。5月24日にデビューライブが控えている。冨永はABEMAの人気恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」の韓国・カンヌン編(2023年放送)に出演し、アイドル活動前からインフルエンサーとして人気を博していた。



（よろず～ニュース編集部）