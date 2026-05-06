「有力馬次走報」(５日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆プリンシパルＳを制したメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦）は引き続き鞍上ディーでダービー（３１日・東京、芝２４００メートル）へ。

◆ユニコーンＳを勝ったシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中）は東京ダービー（６月１０日・大井、ダート２０００メートル）を次走の選択肢に。

◆皐月賞６着のサウンドムーブ（牡３歳、栗東・斉藤崇）はラジオＮＩＫＫＥＩ賞（６月２８日・福島、芝１８００メートル）か自己条件へ。

◆京王杯ＳＣ４着のラケマーダ（牡６歳、栗東・千田）は安土城Ｓ（３１日・京都、芝１４００メートル）へ。同６着のキープカルム（牡５歳、栗東・中竹）はしらさぎＳ（６月２１日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。

◆栗東・大久保勢の動向。名古屋グランプリを制したアウトレンジ（牡６歳）は引き続き松山で帝王賞（７月１日・大井、ダート２０００メートル）、フラワーＣ覇者スマートプリエール（牝３歳）は原の継続騎乗でオークス（２４日・東京、芝２４００メートル）へ向かう。ファルコンＳ２着のエイシンディード（牡３歳）は葵Ｓ（３０日・京都、芝１２００メートル）を予定。３月にオープン入りしたギャンブルルーム（牡５歳）は目黒記念（３１日・東京、芝２５００メートル）へ。

◆美浦・加藤征勢の動向。ユニコーンＳ３着のケイアイアギト（牡３歳）は放牧を挟んで北海道開催の自己条件へ。長期休養中のエコロブルーム（牡５歳）は欅Ｓ（２３日・東京、ダ１４００メートル）、アハルテケＳ（３０日・東京、ダ１６００メートル）、安土城Ｓのいずれかを復帰戦に予定。

◆マイラーズＣ７着のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博）は安田記念（６月７日・東京、芝１６００メートル）を視野に。所属するキャロットクラブがホームページで発表。

◆京王杯ＳＣ２着のセフィロ（牝６歳、美浦・菊沢）は安田記念に登録するが、パラダイスＳ（６月１４日・東京、芝１４００メートル）、府中牝馬Ｓ（６月２１日・東京、芝１８００メートル）も視野に。

◆アンタレスＳ５着のサンデーファンデー（牡６歳、栗東・東田）はマーキュリーＣ（７月２０日・盛岡、ダート２０００メートル）を目標に調整。

◆オアシスＳを快勝したドンインザムード（牡４歳、栗東・今野）は欅Ｓへ。天王山Ｓ２着の僚馬ドンアミティエ（牡６歳）は函館ＳＳ（６月１３日・函館、芝１２００メートル）に向かう。

◆ブリリアントＳ４着のピカピカサンダー（牡４歳、美浦・鹿戸）は放牧へ。

◆米国に遠征していたワンダーディーン（牡３歳）とテーオーエルビス（牡４歳）の栗東・高柳大厩舎の２頭が５日に航空機で成田空港に帰国。輸入検疫のため千葉白井市の競馬学校に入厩した。