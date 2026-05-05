「それぞれキャラ濃い」佐野勇斗、家族旅行ショットを披露！ 「イケメン三兄弟」「お母さんイケてる」
M!LKの佐野勇斗さんは5月5日、自身のInstagramを更新。家族旅行ショットを披露しました。
【写真】佐野勇斗、家族旅行ショット
この投稿にコメントでは「爆裂家族すぎてる、、、」「仲良しだね〜 いい写真」「めちゃくちゃいいじゃん」「佐野ファミリー最高」「家族と爆裂かます時間があってよかった､､､！！」「イケメン三兄弟すぎる」「水族館似合うね」「お母さんイケてる」「皆んな背が高いね！！！」「それぞれキャラ濃いのさすが佐野家」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐野勇斗、家族旅行ショット
「爆裂家族すぎてる、、、」佐野さんは「家族で爆裂かましてきた」とつづり、6枚の写真を投稿。水族館を楽しむ姿や2人の弟とのきょうだいショット、3世代の家族集合ショットなど家族旅行の様子を披露しています。
この投稿にコメントでは「爆裂家族すぎてる、、、」「仲良しだね〜 いい写真」「めちゃくちゃいいじゃん」「佐野ファミリー最高」「家族と爆裂かます時間があってよかった､､､！！」「イケメン三兄弟すぎる」「水族館似合うね」「お母さんイケてる」「皆んな背が高いね！！！」「それぞれキャラ濃いのさすが佐野家」などの声が寄せられています。
「家族仲良すぎ！！」2025年11月には、「じいちゃんばあちゃんと 学と太陽 イイじゃんをやろうと言い出したのは、じいちゃんです。僕は決して強要していません」とつづり、祖父母と弟2人の全員で“イイじゃん”ポーズや“滅”ポーズをとる姿を披露しています。ファンからは「家族仲良すぎ！！」「素敵な家族だねー」「孫が紅白に出るなんてどれだけ誇らしいだろう」「こんなにかっこいい家族がいたらどんなに嬉しいだろう……」「自慢のお孫さんだと思います」と称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)