GWも終盤！各地でこどもの日イベント大盛況 千葉でヒツジにこぶたのレース 群馬でキャベツ抱え放題 スーパーではGWセールも
鯉のぼりに凧あげ、きょうは各地でイベントが盛りだくさん！そんな中、どこにも行かず、スーパーのセールに来る人も…
きょう、5月5日は「こどもの日」。広い範囲で青空となり、各地で子どもたちがイベントを楽しんでいました。
Nスタ
「朝7時前です。かなり人が並んでいます」
千葉県富津市にある「マザー牧場」。オープン前から150人以上が並んでいました。
みなさんのお目当ては…。
「ゴールデンウイーク特別イベント、ひつじの出勤タイムを始めていきたいと思います」
ゴールデンウイークの早朝限定！およそ200頭のヒツジが広い牧草地へ出勤。ヒツジは、あっという間に子どもたちに囲まれました。
「ふわふわ〜」
「かわいいです」
母親
「初めて動物を触ったので、いい経験でした。（子どもが）動物嫌いだった。だからちょっと嬉しかった」
職員
「1人でもレース出られる人〜！」
「はーい！」
さらに、子どもたちを熱狂させたのが…。
実況
「さぁ〜後ろから1番も来ています！」
やんちゃ盛りなこぶたたちと元気いっぱいに走ってゴールを目指す、その名も「こぶたレース」。
1位になった男の子
「最初は負けるかと思ったけど、あとから勝てると思った。きょうの運使い果たしたと思う」
群馬県の「こんにゃくパーク」では、あるイベントが大盛り上がり！それが！
Nスタ
『みなさん、キャベツの抱え放題、苦戦されています」
1回1000円の「キャベツ抱え放題」。子どもたちが熱い声援を送っていました。
父親
「すごく重いよ、1個」
娘
「重たいね〜」
娘が見守る中、お父さんが挑戦です。
父親
「まだいける」
娘
「まだいけるんか〜い」
父親
「ここに1個のっけて」
限界を超えているようですが、大丈夫？
父親
「あぁ、1個…あぁ、1個」
1個落下してしまいましたが、結果は…。
娘
「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」
父親
「10個いけました！」
キャベツ10個…1個100円でゲットです！ちなみに最高記録は、きょう更新され、17個になったということです。
各地で盛り上がる「こどもの日」。埼玉県本庄市のスーパーでは…
母親
『ゴールデンウイークの出かける予定がなくて、とりあえずお肉焼いておく？って」
こちらの家族は出かける予定がなく、家でバーベキューするため買い物に来たといいます。
母親
「もともと大阪行くから、ゴールデンウイークは大人しくしていようって。どこ行っても混んでるし」
そういうお客さんのために、こちらのスーパーでは「ゴールデンウィークセール」を開催中。レタス1個、106円！若鶏のモモ肉は100グラム、107円。さらに、1000円以上買えば、この食パンが108円で買えちゃうんです！