鯉のぼりに凧あげ、きょうは各地でイベントが盛りだくさん！そんな中、どこにも行かず、スーパーのセールに来る人も…

きょう、5月5日は「こどもの日」。広い範囲で青空となり、各地で子どもたちがイベントを楽しんでいました。

Nスタ

「朝7時前です。かなり人が並んでいます」

千葉県富津市にある「マザー牧場」。オープン前から150人以上が並んでいました。

みなさんのお目当ては…。

「ゴールデンウイーク特別イベント、ひつじの出勤タイムを始めていきたいと思います」

ゴールデンウイークの早朝限定！およそ200頭のヒツジが広い牧草地へ出勤。ヒツジは、あっという間に子どもたちに囲まれました。

「ふわふわ〜」

「かわいいです」

母親

「初めて動物を触ったので、いい経験でした。（子どもが）動物嫌いだった。だからちょっと嬉しかった」

職員

「1人でもレース出られる人〜！」

「はーい！」

さらに、子どもたちを熱狂させたのが…。

実況

「さぁ〜後ろから1番も来ています！」

やんちゃ盛りなこぶたたちと元気いっぱいに走ってゴールを目指す、その名も「こぶたレース」。

1位になった男の子

「最初は負けるかと思ったけど、あとから勝てると思った。きょうの運使い果たしたと思う」

群馬県の「こんにゃくパーク」では、あるイベントが大盛り上がり！それが！

Nスタ

『みなさん、キャベツの抱え放題、苦戦されています」

1回1000円の「キャベツ抱え放題」。子どもたちが熱い声援を送っていました。

父親

「すごく重いよ、1個」

娘

「重たいね〜」

娘が見守る中、お父さんが挑戦です。

父親

「まだいける」

娘

「まだいけるんか〜い」

父親

「ここに1個のっけて」

限界を超えているようですが、大丈夫？

父親

「あぁ、1個…あぁ、1個」

1個落下してしまいましたが、結果は…。

娘

「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」

父親

「10個いけました！」

キャベツ10個…1個100円でゲットです！ちなみに最高記録は、きょう更新され、17個になったということです。

各地で盛り上がる「こどもの日」。埼玉県本庄市のスーパーでは…

母親

『ゴールデンウイークの出かける予定がなくて、とりあえずお肉焼いておく？って」

こちらの家族は出かける予定がなく、家でバーベキューするため買い物に来たといいます。

母親

「もともと大阪行くから、ゴールデンウイークは大人しくしていようって。どこ行っても混んでるし」

そういうお客さんのために、こちらのスーパーでは「ゴールデンウィークセール」を開催中。レタス1個、106円！若鶏のモモ肉は100グラム、107円。さらに、1000円以上買えば、この食パンが108円で買えちゃうんです！