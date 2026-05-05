こどもの日のきょう、富山県内は青空が広がり絶好の行楽日和となりました。大型連休の県内各地をヘリコプターで空からスケッチです。



上野透キャスター

「大型連休中の富山、上空からどんな景色が広がっているんでしょうか」



午前9時。富山空港からヘリコプターで出発しました。



まず向かったのは立山。平野部では新緑を迎えたこの時期でも、辺りは雪で白一色に染まっています。





上野キャスター「いま、5月の大型連休中なんですが、このように除雪車が稼働しています。昨日降った雪。おそらくこの雪を、かき出している。そんな状況です。そしてその除雪車をバスが追い抜いていきます」アルペンルートを運営する立山黒部貫光によると、除雪のため、始発のケーブルカーは、1時間余り遅れて運行したということです。そして。上野キャスター「立山黒部アルペンルート、標高2450m室堂周辺です。昨日天気が荒れていましたが、今日は一転好天に恵まれました。そして雪が新たに積もったということで、その白さもさらに際立っています。多くの観光客が、白銀の世界を楽しんでいます」中にはスノーボードを楽しんだり、雄山山頂を目指したりする人の姿もありました。上野キャスター「雄山山頂です。降り積もった雪で辺りは真っ白。きょうはこの山頂から、すばらしい景色を楽しむことができそうです」富山側から室堂までの往復乗車券は、午前中で売り切れたということです。上野キャスター「黒部峡谷鉄道です。新緑の峡谷の中を、オレンジの車体が一本の線を描くように走り抜けていきます。能登半島地震の影響で、現在は宇奈月から猫又間、およそ11キロの運行ですが、このトロッコに乗って、渓谷美を楽しむことができます」上野キャスター「魚津市のミラージュランドです。ちょうど時刻が午前10時。開園時間を迎えたということで、多くの方が園内に流れ込んでいきます。」最後に向かったのは。上野キャスター「となみチューリップフェアの会場です。色とりどりのチューリップが連なり、会場に広がっています。中央には21万本のチューリップで描かれた、大花壇の地上絵。この高さだと、デザインがはっきり読みとれます。人の流れもゆっくりです。花が人をつなぐ様子が見て取れます。きょうがチューリップフェア、最終日です」大型連休も終盤。県内それぞれの場所で、今だけの景色と、それを楽しむ人々の姿を空から見ることができました。