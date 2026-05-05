Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。前日はEX風林火山、KONAMI麻雀格闘倶楽部がそれぞれトップを取り、好スタートを切った。2日目はどのチームが優勝シャーレに近づくか。

【映像】激しい順位変動は起きるのか？（中継）

前日はKONAMI麻雀格闘倶楽部が2着・トップの好成績で1ランクアップ。逆に2位通過だったBEAST Xが2連続ラスという厳しい結果で3位に後退、大きくポイントを減らした。1日単位でも大きく動く直接対決。2日目はさらに上位が抜け出すか、下位が盛り返して混戦へと引きずり込むか。

【5月5日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（連盟）

KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）

TEAM雷電・黒沢咲（連盟）

BEAST X・中田花奈（連盟）

【5月4日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋307.8（2/16）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋228.3（2/16）

3位 BEAST X ＋41.6（2/16）

4位 TEAM雷電 ＋30.6（2/16）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

