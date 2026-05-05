目黒蓮が深澤辰哉の誕生日を祝福！“ドア破壊”ショットを添え『SAKAMOTO DAYS』撮影現場でのエピソード明かす「こんなこともして遊んでたのね笑」「少年辰哉くん」「写真オモロい」

【写真】目黒蓮の撮影現場を訪問した深澤辰哉／福田雄一が公開した目黒蓮の舞台裏ショット／目黒蓮＆高橋文哉の“電波ジャック”もチェックしていた福田雄一

Snow Manの目黒蓮がInstagramのストーリーズを更新し、深澤辰哉の誕生日を祝福。映画『SAKAMOTO DAYS』の撮影現場での裏話も明かした。

■目黒蓮が深澤辰哉の誕生日を祝福

目黒はSnow Manの公式Instagramの祝福投稿を引用し、「おめでとう！」とメッセージを添えた。

さらに、「SAKAMOTO DAYSのあるシーン ふっかさんがぶっ壊した」「あるもの全部使わないで」と、冗談めかしてエピソードを明かした。

あわせて公開された写真には、電車の中で大きく足を広げ、険しい表情で拳を突き出す深澤の姿が収められており、手前には壊れたドアが倒れている。

■深澤辰哉も即反応「壊しちゃった わら」

この投稿に対し、深澤も自身のストーリーズで反応。目黒の投稿を引用する形で「ありがと！壊しちゃった わら」とコメントし、ユーモアたっぷりに返答した。

目黒蓮のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_meguro.ren_official/

深澤辰哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_tatsuya.fukazawa_official/

さらに、このやりとりに対し、映画『SAKAMOTO DAYS』の監督・福田雄一もXで「鹿島を追い詰めたの、深澤くんやったんかーっ」と話題を広げている。

■福田雄一、撮影現場でリラックスした様子の目黒蓮＆深澤辰哉の2ショットを公開

福田は以前、自身のXで『SAKAMOTO DAYS』の撮影現場にSnow Manのメンバーから差し入れや応援があったことを明かし、撮影現場での目黒と深澤の2ショットを公開した。

スタジオのような無機質な撮影現場で、銀髪をひとつにまとめ、ブラックTシャツに鮮やかなレッドパンツを合わせた役衣装の目黒と、カジュアルなブラックTシャツにデニムパンツを合わせたラフなスタイルの深澤が簡易チェアに腰掛けており、リラックスした表情から、ふたりの距離感の近さが伝わる1枚となっている。

誕生日の祝福から撮影エピソードまで、メンバー同士の軽快なやりとりが垣間見える今回の投稿。

ファンからは「こういう裏話うれしい」「こんなこともして遊んでたのね笑」「少年辰哉くん」「写真オモロい」「仲良いなぁ」「やりとり尊い」「撮影現場行った時の写真じゃん」「めめが撮影したのかな」といった声が上がっている。

■福田雄一が公開した目黒蓮の舞台裏ショット

■目黒蓮＆高橋文哉の“電波ジャック”をチェックしていた福田雄一

Snow Man

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