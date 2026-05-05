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AIの急速な普及によって、働く環境が静かに、しかし着実に変化しつつある。職種の価値序列が問い直されるなか、日本でも無関係とはいえない動向が海外で顕在化している。



脱・税理士の菅原氏は、アメリカで起きているブルーカラー職の賃金上昇という現象を取り上げ、その背景と日本への影響について詳細に考察する。



アメリカでは従来、ホワイトカラーが高収入・人気職の代名詞とされてきた。しかし現在、インフラや設備保守に携わる技術者の年収が平均を大幅に上回る水準に達しており、ブルーカラーが人気職種として注目を集めるようになっている。菅原氏は、その根本的な要因として「AIによるホワイトカラー職の代替」を指摘する。



実際、大手企業は相次いでAI導入を理由とした大規模な人員削減を実施している。2030年までにAIに代替される職種として、データ入力事務員、コールセンター、小売店のレジ業務、文章の校正・編集者、パラリーガル（法務補助職）、市場調査アナリストなどが名前を連ねる。すでに飲食店の電話予約をAIが人間の音声のように自然に対応する事例も登場しており、代替の波は決して机上の話ではない。そうした変化を肌で感じている人も、現場ではすでに少なくないだろう。



一方でブルーカラーは、AIやロボットが容易に置き換えにくい危険性や高度な専門技術を伴う作業を担っており、その希少性と人手不足が賃金を押し上げる要因となっている。菅原氏はかねてより、こうした職種の報酬が低く抑えられてきた日本の構造的な問題を指摘してきた。社会を物理的に支える仕事の価値が、適切に評価されていないという問題意識だ。



しかし、ブルーカラーも安泰ではないと菅原氏は警告する。3Dプリンターを活用した建築の自動化など、製造・建設分野でもロボット化の波が着実に迫りつつあり、長期的な視点では影響を免れない可能性がある。



ではホワイトカラーが生き残るにはどうすべきか。菅原氏は「AIを使いこなす側に回ること」を鍵として挙げる。ただし、それが可能な人材は限られており、AIを高度に活用するスキルと、人間固有の付加価値を掛け合わせることが求められるという。



アメリカで起きている逆転現象はやがて日本にも波及し、ホワイトカラーとブルーカラーの力関係を根本から塗り替える可能性がある。