至急！【マクドナルド】へ走れーーーーッッ！！ イラストが可愛い♡「新作コラボ商品」

イラスト入りの特別感があるパッケージ & カップに要注目の「新作コラボ商品」が【マクドナルド】から登場。ファン心をくすぐるような目でも楽しめるメニューが、気分まで上げてくれそうです。今回はタツタ系バーガーに加え、フラッペやスムージーもご紹介。コラボデザインはどれも数量限定なので、記念に写真を撮りたい人はお早めに。

コクやまろやかさが楽しめそうな新作バーガー

「機動戦士ガンダム」とコラボした“チキンタツタ”シリーズ。こちらは、新作の「チーズチキンタツタ」で、アムロとシャアが描かれたパッケージが目印です。チェダーチーズが加えられたことで、オリジナルの「チキンタツタ®」よりもリッチな味わいが楽しめそう。公式サイトによると「少し辛みのあるソース」が使われているとのこと。

箱入りでテイクアウトしやすい！

こちらの新作は、「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」。シャア専用ザクのイラストが描かれた箱型のパッケージに入っており、持ち運び時に潰れる心配が少なく、テイクアウトにもぴったりです。油淋鶏風タルタルフィリングがサンドされていて、風味豊かな味わいに満足感を得られそう。にんにくが効いたパンチのありそうなバーガーを、頑張った日のご褒美ディナーにぜひ味わってみて。

しっかりとした甘さに癒されたい時におすすめ

続いてはサンリオとのコラボで登場したドリンク「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」をご紹介。【McCafé®（マックカフェ）】の店舗限定で登場しているメニューです。手描きのような可愛いイラストがたまりません。公式サイトによると「カスタード味のフラッペドリンクとカラメルソース」でプリン味を再現。インスタグラマーの@nyancoromochi_sweets_blogさんによると、「結構甘めなので甘党向けなフラッペ」とのこと。がっつり甘いものが欲しい時にぜひ飲んでみて。

華やかな風味が楽しめそうなフルーツ系ドリンク

こちらもマックカフェ限定で味わえる、サンリオとのコラボドリンク「ハローキティのジューシーいちごスムージー」。ドリンクカップを持ったハローキティの姿がとってもキュートです。公式サイトによるといちご果汁1%が使われており、華やかな風味が感じられて気分がリフレッシュできるかも。暑い日にもごくごくと飲めそうなフルーツ系ドリンクをぜひお見逃しなく。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@collblanccc様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino