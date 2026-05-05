

≠ME（C）YOANI

指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）。アリーナツアー開催に先駆け、≠ME公式YouTube チャンネルで、昨年11月に有明アリーナにて行われた「≠ME 特別公演 2025」Day2 の模様が全編公開されるサプライズがあったが、5月4日、グループ初となるアリーナツアーである≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」の初日を迎え、昼夜2公演を東京ガーデンシアターで開催した。

【写真】≠ME、東京ガーデンシアターで熱いパフォーマンス

“宇宙のどこかにある≠ME星（ノイミー星）“をテーマにした会場には LED メインのステージが設けられ、宇宙への旅立ちをイメージした全長 30ｍのLEDカーテンが床面に広がり、さらにステージの両サイドには宇宙ロケットをイメージした巨大な円筒形LEDが配置されるなど幻想的かつ壮大な空間が演出された。

『Overture』が流れると、未発表だったツアータイトル、≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」がモニターに映し出され、このツアーのために書き下ろされた新曲『喝采パレード』を初披露。サプライズで幕を開け冒頭から会場のボルテージを一気に最高潮へと引き上げた。

谷崎早耶は「1曲目から大大大大サプライズで、なんとこのツアーのために書き下ろしていただいた新曲、そしてツアータイトルでもある『喝采パレード』を披露させていただきました！このツアーで回数を重ねていくごとにパワーアップしていきたいなと思うので、皆さん最後まで見逃さないでください！」と意気込んだ。

夜公演では≠ME主演の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』が日本テレビ（関東ローカル）で6月10日から放送されることがVTRでサプライズ発表され、見慣れないメンバーのスケバン姿＆口調に会場のファンから歓声があがった。 ※人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ

ドラマに登場するアイドルグループである「きゅん爆□FOUR PRINCESS（□は白抜きハートマーク）」（冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子）が歌唱する『恋して』、「Gleam Story」（谷崎早耶・本田珠由記・落合希来里・尾木波菜）が歌唱する『曖昧□アップデート（□は白抜きハートマーク）』、「Cry×Pan」（永田詩央里・河口夏音・川中子奈月心）が歌唱する『D-O-A（Dead or Alive）』と劇中歌を立て続けに初披露した。

蟹沢は「≠ME 主演の連続ドラマが決定いたしました！

本当に夢みたいな出来事ですごく幸せです。少し映像も見ていただきましたが、どんなお話しになるのかみなさん楽しみにしていただけますか？

こんなに素敵な機会をいただき、本当に感謝でいっぱいです。ぜひご覧ください！」と呼びかけた。

さらに、ドラマの主題歌である『ここでファーストキッス』を初披露。主題歌は6月24日に発売される12th両A面シングル『タイトル未定/ここでファーストキッス』に収録される。立て続けのサプライズに会場からは歓声が何度も沸き起こり、新曲5曲も披露されるなど会場は終始熱気に満ち溢れ、ツアー初日にふさわしい華やかな幕開けを飾った。

≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」は本日を皮切りに7月17日、18日に開催される横浜アリーナでのツアーファイナルまで駆け抜けていくが、6月10日からスタ−トする≠ME 主演 連続ドラマ日本テレビ（関東ローカル）『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』、6月24日に発売を控える12th両A面シングルの収録内容にも期待が高まる。