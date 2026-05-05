中川翔子、双子同時“タンデム抱っこ”ショット披露「あっという間に大きく」「母は強し」の声
【モデルプレス＝2026/05/05】歌手でタレントの中川翔子が5月4日、自身のInstagramを更新。双子を同時に抱っこする様子を公開し、話題となっている。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「あっという間に大きく」息子2人を同時に抱っこ
中川は双子の息子たちの写真や、日常の様子などを投稿。「双子タンデム抱っこ！かなり重たくなってきたけどいつまでできるかなぁ！」とつづり、二人の息子たちを両腕で同時に抱いたショットも複数枚投稿している。
また「お兄ちゃんは果物より煎餅が好き ふたりの個性も好みも全く違いますな」と成長につれそれぞれの個性がはっきりとしてきたことや、5日に開催される、出産後初めてとなる「中川翔子 20th Anniversary Birthday Live」について「20周年まで歌い続けられたの奇跡」と感慨も記している。
この投稿には「あっという間に大きく」「母は強し」「いつか2人同時は抱けなくなっちゃうのね」「お顔もはっきりしてきて可愛すぎる」「ライブ頑張ってください」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳美人歌手「あっという間に大きく」息子2人を同時に抱っこ
◆中川翔子、双子を同時に抱っこ
中川は双子の息子たちの写真や、日常の様子などを投稿。「双子タンデム抱っこ！かなり重たくなってきたけどいつまでできるかなぁ！」とつづり、二人の息子たちを両腕で同時に抱いたショットも複数枚投稿している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「あっという間に大きく」「母は強し」「いつか2人同時は抱けなくなっちゃうのね」「お顔もはっきりしてきて可愛すぎる」「ライブ頑張ってください」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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