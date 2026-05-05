◇春季高校野球山梨県大会準決勝 山梨学院2―0日本航空（2026年5月5日 山日YBS）

春季高校野球山梨県大会の準決勝が行われ、今春の選抜に出場した山梨学院が2―0で日本航空を下し、5年連続17度目の春季関東大会出場を決めた。

来秋ドラフト候補の最速140キロ左腕・渡部瑛太投手（2年）が4安打9三振で公式戦初の完封勝利を挙げた。吉田洸二監督は「渡部が甲子園で投げた経験を生かしたピッチングをしてくれた。最終回も慌てず、力まずに投げられた」と称えた。※以下は吉田監督の一問一答。

――故障明けの檜垣、菰田のダブルエースは夏を見据えてスタンドで応援。彼らがいなくても関東大会の出場権を得られたことは大きい。

「最近、ベンチに入れないと（2人を）忘れちゃうね（笑い）。夏はやってもらわないと困るんだけど、本当にいないと思っているので、逆に今（質問されて）新鮮でした。2人は順調に回復しているので（気持ちに）余裕があるのかもしれない。この機会を学びの機会にしたいですね」

――関東大会出場が懸かる大一番で「5番・一塁」で村橋照平（1年）がスタメン出場。新戦力の台頭も楽しみ。

「今日出た選手は夏もスタメンの可能性のある選手。（村橋の良さは）パンチ力。夏の甲子園は単打、単打では勝てないので、どうしても長打が欲しい。育てていかないと夏は厳しいので」

――菰田は復帰した場合、野手としてのポジションは。

「DHも考えたんですけど、野手で（大成する）チャンスもあり、野球選手としての幅を狭めたくない。しっかり直してからですね」