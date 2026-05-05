数年前、世界中で社会問題化した「トコジラミ」。

【画像を見る】「トコジラミ」に刺された跡 脚に赤く大きな斑点が…

２０２３年秋には「大阪メトロ谷町線にトコジラミが…」というＳＮＳ投稿が拡散され、写真が無かったため“本当にいたのか”定かではありませんが、大阪メトロは全線・約１３８０車両を掃除機で清掃するなど対応に追われました。

刺されてしまうと赤い斑点ができ、ひどいかゆみに悩まされるトコジラミ。

今現在は特段問題となっていませんが、実は暖かくなるゴールデンウイーク頃～夏にかけて増加する虫なのです。

トコジラミは家のどこに潜んでいるのか？刺された時の対処法は？外出が多くなるゴールデンウィークに気を付けるべき点とは？害虫駆除の専門家に聞きました。

◎取材

害虫防除技術研究所 白井良和所長

ダスキン・ターミニックス事業部 鬼原雄史さん

（2023年7月に放送した内容を、一部再構成しています）

夜間に人を刺して血を吸うトコジラミ。ひどいかゆみで体調不良になることも。体長は約５ｍｍで、目視で確認できる大きさです。

また、１日で５～６個ほど卵を産み、３か月後には数百個も産卵することがあると言います。

―――改めてトコジラミという虫について教えてください。

（害虫防除技術研究所 白井良和所長）「日中はベッドの隙間やカーテンの裏などに隠れていて、夜、人が寝静まってから血を吸いに来ます」

―――夜になると活発になるのですね。

「明るい所は苦手で、暗くなってから動き出します。部屋をずっと明るくしておくのも対策の１つかと思います」

―――刺されてしまった場合は？

「赤みが出て、かゆみが長く続きます。市販のかゆみ止めを塗った後、皮膚科へかかっていただくのが良いかと思います」

―――目視で確認できるサイズ？

「ダニに比べるとかなり大きく、目で見て確認できる大きさです」

―――繁殖力は強い？

「長く少しずつ産卵する。他の虫と比べると、かなり繁殖力があります」

―――殺虫剤の効かない「スーパートコジラミ」もいるそうですね。

「布団乾燥機などを利用して高温で駆除する必要があります」

「斑点」を見つけたら近くにいるかも！？

―――トコジラミが部屋にいるかどうか判断するには？

（害虫防除技術研究所 白井良和所長）「赤茶色の斑点＝血糞を見つけたら、近くに潜んでいることが多いです。駆除業者が来るまでは、なるべく早く殺虫剤をかけた方が良いですね」

―――素人が駆除するのは難しいのでしょうか？

「専門家に依頼するのが一番ですが、とりあえず、ベッドの隙間などに殺虫剤をかけるのが良いと思います。ノズル付きのエアゾール剤、ゴキブリ用でもOKです」

家のどこにいる？駆除業者が教えるチェックポイント

害虫駆除の専門家によると、家の中で最も注意すべきは「寝室」だと言います。

（ダスキン・ターミニックス事業部 鬼原雄史さん）

「ベッドのマットとボードの隙間を見たり、マットをめくって見るといいと思います。虫自体がいることもあれば、糞のシミが残っていることがあります」

また、トコジラミは狭い場所を好むため、寝室のカーテンやドアレールの隅なども恰好の潜伏場所になるそうです。

（ダスキン・ターミニックス事業部 鬼原雄史さん）

「カーテンの縫い目の部分、布が重なる部分に隠れていることが結構あります」

他にも、人間が長い時間滞在しやすいソファーの隙間や足の継ぎ目、じゅうたんの裏や畳のへりなどもチェックポイントだそうです。

外出増えるゴールデンウイーク 「トコジラミ」を持ち帰らないためには？

４月を境に増えるトコジラミ。特に、外出が多くなるゴールデンウイークは要注意だと言います。

（害虫防除技術研究所 白井良和所長）「ゴールデンウイークに海外に出かける人も大勢おられますから、外国から持ち帰ること（ホテルなどの宿泊施設の部屋でカバンに入るなど）に要注意です」

また、ダスキンの鬼原雄史さんは、トコジラミを持ち込まないため、次のような対策を提案します。

（ダスキン・ターミニックス事業部 鬼原雄史さん）

「お出かけ先で持って帰ってきてしまうことがある。例えばベッドの近くでスーツケースを開けっ放しにしないとか、服はベッドの近くに置かないできちんとハンガーにかけるということだけでも、だいぶ変わってくるかなと思います」