エネルギーチャージ！！【コストコ】休憩のお供にしたい「お菓子・ドリンク」

仕事や家事の合間に甘いものが欲しくなったときのために「お菓子・ドリンク」をストックしておきたい！それなら、大型倉庫式スーパー【コストコ】に足を運んでみて。店内にはお腹も心も満たしてくれそうな、焼き菓子や飲み物など、魅力的な商品がずらり。今回は自分のペースで楽しめる個包装のおやつから、素材の味を活かした贅沢なジュースまで、日々のエネルギーチャージにぴったりな逸品をご紹介します。

フランスの香り漂う花形ケーキ

花形フォルムが可愛い「サン・ミッシェル アーモンドケーキ」。実食した@empireo25さんによると「しっかりバター風味で、フィナンシェとかマドレーヌっぽい感じ」とのこと。個包装のため、少しずつゆっくり味わえるのも、嬉しいポイントです。

可愛すぎるクマ形の「チョコマシュマロ」

チョコレートとマシュマロの組み合わせを楽しめる「チョコマシュマロ」。愛らしいクマ形なので、開封したらその可愛さにメロメロになってしまいそう！ @potipoti212さんは「冷蔵庫入れて冷やして食べる」そうなので、暑い季節に試してみるのも良さそうです。

「ZU ザクロジュース 100%ストレート」で自然な甘みを堪能

素材本来の味を大切にした「ZU ザクロジュース 100%ストレート」は、@costco_hackerさんによると「砂糖不使用なのに自然な甘みがしっかりある」とのこと。ストレート果汁ならではの濃厚なコクと、独特の深みがクセになるかも。そのまま味わうだけでなく、炭酸で割って爽やかに楽しむのも良さそうです。

韓国発のエナジードリンクで気分を切り替える！

「あと一踏ん張りたい」という場面に寄り添ってくれそうなのが、韓国発のエナジードリンク「HOT6」。@monmon.121さんによると「きつすぎない爽やかな炭酸で本当飲みやすい」とのことなので、休憩中の気分転換に◎ カフェインなどが配合されているので、集中したいときにも役立ってくれそうです。

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※こちらの記事では@empireo25様、@potipoti212様、@costco_hacker様、@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里