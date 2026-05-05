グラビアアイドルで女優の戸田れい（39）が5日、自身のインスタグラムを更新し、出産を報告した。

「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました 予定日より2週間半も早い誕生でしたが49.0cm/3014gの平均的な感じで安心しました 母子共にとても健康です」と報告。

「初めての妊娠・出産で色々と不安もありましたが いつも側で見守ってくださった病院スタッフの皆様には 本当に感謝しかありません たくさんのサポートをありがとうございました そしてファンの皆様におかれましても 応援のお言葉などたくさんいただき嬉しかったです」と感謝した。

「先日、無事に退院しまして 今は実家で母に思いっきり甘えながら のんびりとした時間を息子と過ごしています」とした上で「出産報告のタイミングを完全に失っていたので こどもの日に出来て良かったです 自分より大切なものが出来たというしあわせを噛み締め息子のこれから先の未来をより明るく出来るよう精一杯子育て頑張りたいと思います」と思いをつづった。

戸田は18歳からグラビアアイドルとして活動し、抜群のスタイルを誇る。“奇跡の36歳”と異名を取っていた23年に結婚を発表。24年には人間ドックで病が見つかり、手術、化学療法を受けたことを公表。昨年12月31日に第1子妊娠を発表し、「年齢も年齢ですし、なんと言っても病気の事もありハイリスク妊娠なので、正直今も不安の方が大きい」と心境を明かしていた。